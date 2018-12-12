總統要求檢討 機車強制裝ABS暫緩實施

2018-12-12

〔記者蘇永耀、李欣芳、鄭瑋奇／綜合報導〕交通部規定部分新型機車明年必須強制加裝ABS煞車系統，引發民眾抱怨增加負擔。總統蔡英文昨在總統府迴廊談話要求行政部門檢討，強調施政雖立意良善，但顧及安全之餘，也要顧及人民負擔能力，應提出救濟與減輕人民負擔的方法。行政院長賴清德隨後也與交通部代理部長王國材聯繫後決定，原訂民國一一○年規定全面加裝ABS或CBS，將暫緩實施。

蔡總統昨進行迴廊談話回應時事議題，主動拋出與人民經濟負擔相關問題。總統說，機車加裝安全裝置或是提高安全的標準，都是立意良善的施政。但我們從「空氣污染防制法」到這幾天「機車加裝安全裝置」，其實都凸顯出，推動這些立意良善的政策，常會忽略新標準的適用是否會導致人民無法負擔。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院希望交通部一方面能考量人民的行車安全，另方面也考量人民的經濟能力是否能負擔，從中找到雙贏方案。

王國材表示，今日下午會與機車業者討論降價方案，視明年起新款機車加裝後的成效，再重新檢討實施日期。交通部指出，明年須強制加裝ABS或CBS的新款機車僅占機車市場十五％、約十五萬輛，民眾可依需求自由選購；而依據歐盟等國機車裝設ABS防鎖死煞車系統實施經驗，可降低卅％的死傷人數。

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