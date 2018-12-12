冷空氣來了 今明低溫探14度

2018-12-12

〔記者楊綿傑／台北報導〕天氣回暖不到一天，昨下午起，東北風又再度增強，根據中央氣象局預估，這波冷空氣接近大陸冷氣團等級，今、明兩天感受最為明顯，不僅北部、東北部有短暫雨，溫度更下探十四度，其他地區也只有十七至十九度，持續到週六白天之後，東北季風才會減弱，提醒民眾注意溫度變化。

中部低溫16度、南部17度

氣象局預報員陳伊秀指出，未來七天將受到兩波東北季風影響，第一波從昨晚開始影響到週六清晨，北部、東北部有短暫雨，溫度最低的時間落在今天及明天清晨，中部以北溫度約十四至十六度。今天至週五白天也只有十七至廿一度，整天濕濕冷冷。

至於其他地區，陳伊秀表示，中部低溫大概十六度、南部約十七至十九度；高溫約在廿五至廿八度，大致都是多雲到晴的天氣型態，山區可能飄些雨。

陳伊秀說，週六白天後，這波東北季風減弱，但週日下半天又會有變化，再受東北季風南下影響，北部、東北部水氣變多；不過，預計下週一白天之後逐漸轉乾，東北季風減弱。

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