非常上訴難回天 「砒霜胡椒粉案」無罪定讞

2018-12-12

〔記者張文川／台北報導〕台中市進興製粉廠謝姓堂兄弟在胡椒粉中添加工業用碳酸鎂，含砷（砒霜）、鐵成分超標，被依違反食安法攙偽假冒罪起訴，一、二審都判無罪，最高法院雖認為原審判決見解不當，但受限刑事速審法「一、二審無罪不得以違背法令為由上訴」規定，只能駁回上訴，無罪定讞；檢察總長江惠民提起非常上訴，最高法院昨撤銷原判決，但非常上訴的不利結果不及於被告，仍是無罪。

最高法院表示，一、二審的判決見解不當，曲解了添加物的定義，不能給人吃的東西就不能當作合法食品添加物，因此將違背法令的判決理由撤銷；但非常上訴的不利結果，效果不及於被告，被告三人無罪不受影響，因一、二審的錯判，確定逃過刑責。

最高法院強調，本案非常上訴雖無法改判被告有罪，但因事關法律原則的重要性，最高院有必要撤銷違背法令的判決，以重申食品添加物要以人能食用為原則，避免往後案件錯誤援引、採用此不當見解。

彰化縣衛生局在二○一四年十一月查獲進興行負責人謝仁貴、進興製粉廠負責人謝明吉、上游的誼興公司林中柱，摻入工業用碳酸鎂製造胡椒粉，驗出含砷量（俗稱砒霜）超標，砷含量高達六．四ppm，鐵含量更高達四七七．六ppm。

彰化地院一審認為，碳酸鎂是准用食品添加物，雖有雜質，但屬行政違規未涉刑責；台中高分院二審認為，食安法將碳酸鎂正面表列為食品添加物，未區分工業用或非工業用，仍判無罪。但最高法院認為，本案碳酸鎂外包裝已標明「禁止用於食品」，須糾正二審的錯誤法律見解。

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