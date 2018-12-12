虎克女船長 樂當環保志工25載

2018-12-12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「叫妳虎克女船長！」六十五歲的蕭姞姝，卅多年前工作時被絞斷右手臂，但因家有三名幼齡兒子，她只養傷四個月就回原工廠上班，並學會單手操作機台，工作卅多年，直到今年一月才退休。而她廿五年前投入慈濟環保志工，也從未間斷，套上「虎克船長」的鐵鉤手，動作比正常人還俐落。她說，當志工心靈有寄託，覺得活得好充實。

裝上鐵鉤手 做事更順手

住在彰化縣芬園鄉的蕭姞姝，卅多年前在塑膠射出工廠操作機台時，右手臂不慎遭絞進機台，送醫救治後，同事親友探望她都偷偷落淚；當時五歲的二兒子到醫院看到媽媽的手臂沒了，哭著要去垃圾桶幫她找回手臂，所有的人都哭了，就她從頭到尾未掉淚，因為她只有一個信念，「趕快治好傷，再回去工廠工作！」

蕭姞姝表示，四個月後回原工廠上班，一開始做雜項工作，但只要操作機台的同事上廁所，就接手學習單手操作機台，很快就學會，並跟另兩名同事輪班。這一做就做了卅多年，直到今年一月退休。

雖失去一隻手臂，但蕭姞姝廿五年前開始利用下班或假日到草屯慈濟做環保志工，整理資源回收物，要做環保工作時就拿下義肢，改裝外型如同虎克船長的鐵鉤手，因鐵鉤手做起事來更順手。

心靈有寄託 活得更充實

蕭姞姝環保志工做了廿五年，家人都很支持，現在有了孫子，小孫子也會學阿嬤「要做善事、幫助別人」。她說，三歲的小孫女不僅會投零錢到竹筒「做善事」，看到道路上有小石頭，也會主動撿起來，告訴阿嬤︰「撿起來，別人不會跌倒！」

蕭姞姝歡喜當環保志工，將在十四日慈濟草屯聯絡處歲末祝福感恩會中分享心路歷程，她笑說：「要對那麼多人講話，想到就緊張到皮皮剉！」

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