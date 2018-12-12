元旦連假國道客運優惠 北-高最多省110元／15家、88條路線平均85折 持電子票證可享轉乘一段票免費

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為鼓勵民眾元旦四天假期多搭乘公共運輸返鄉出遊，交通部公路總局今年仍協調十五家國道客運業者，共八十八條中、長途客運路線提供平均八五折優惠，折扣最多的是阿羅哈客運「三九九九台北—高雄」原價五百八十元，優惠價只要四百七十元，省下一百一十元。
另外，元旦連假期間只要使用電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵，並於十小時內轉乘在地公車、客運，就可享基本里程或一段票免費優惠；元旦假期搭乘四十二條台灣好行路線，持電子票證乘車，皆可享半價優惠。
元旦返鄉搭國道客運享優惠，如統聯客運「一六二○台北—台中」優惠價為兩百六十元，可省卅元、和欣客運「七五○○台北—台南」優惠價五百卅元，可省一百元、日統客運「七○○一台北—雲林北港」優惠價三百七十元，可省五十元。若要出遊，國光客運「一八三三台北—日月潭」可省七十元，優惠價四百元、「一八三五台北—阿里山」可省一百元，優惠價五百七十元。
若民眾自行開車行駛國道，疲勞時可前往服務區休憩，高速公路局局長趙興華表示，除了中壢、石碇、蘇澳服務區外，其餘各服務區皆有駕駛人休息室；元旦期間，服務區也規劃多元休憩活動，許多服務區都有街頭藝人表演，南投服務區更舉辦跨年煙火及原住民表演活動等。
公路總局局長陳彥伯表示，國道壅塞時，民眾可多利用西濱快速公路，西濱沿線串聯許多濱海遊憩景點，不論是觀賞夕陽、濕地賞鳥、體驗潮間帶生物多樣性、赴漁港啖海鮮等都非常適合。另外，西濱不像國道有服務區，所以公總特別在沿線設置導引牌面，包含一百一十六面加油站、九十四面附廁所的便利商店牌面，讓民眾行駛西濱需要休息時，都能知道該往哪走。
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