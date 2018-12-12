國中科學奧賽 台灣猛將6金4連霸

2018-12-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣之光！二○一八國際國中科學奧林匹亞競賽結果十日揭曉，我派出六名高一猛將，實力不俗，從四十六國二六五名各國菁英中，一舉拿下六面金牌，個人成績也分別奪全球第二與第三名，台灣蟬聯世界冠軍且連四屆奪冠。

個人成績分奪二、三名

教育部表示，今年國中科奧賽事在非洲南部國家波札那舉行，吸引全球未滿十六歲青少年以科學知識從事君子之爭，共有四十六國二六五名菁英同場較勁，十日晚間結果出爐，台灣六名代表，包括建國中學曾暐富、武陵高中張智閎、科園實中陳謙毅、台中一中黃士朋、台南一中周秉宏、高雄中學黃品儒等人不負眾望，一舉奪下六金。

培訓強化實驗能力

協助培訓今年國手的台灣師範大學科學教育中心副研究員羅珮華表示，今年跟往年比，學生的實驗能力稍弱，但是經強化訓練後，技巧進步非常大。

曾暐富認為，培訓與參賽過程中，最困難的就是實驗，因此參賽前三個月幾乎天天練習、常去實驗室，比賽時差點寫不完，很感激教授與其他同儕還有歷屆國手前來解題與分享經驗，幫助很大。

陳謙毅則說，前任國手分享很多有用知識、比賽技巧，感謝高中老師幫忙打好基礎，讓比賽時不緊張。在師大培訓時則增進各科實驗成長，自己的弱點是生物，比賽前花三個月苦讀，比賽時遭遇時差問題影響身體狀況，幸好最後克服。

奪10次世界冠軍、77金

教育部統計，今年比賽六人奪六金，且陳謙毅個人總成績排全球第二名、理論獎第一名；曾暐富個人總成績排全球第三名，台灣團拿下實至名歸的世界冠軍，更是連續蟬聯四屆世界之冠，累計台灣在國中科奧獲十次世界冠軍，從二○○四年參賽至今，已奪七十七面金牌。

教育部表示，拿下國際國中科奧金牌者可獲廿萬元獎金，鼓勵青少年努力為國爭光，將繼續選訓喜歡科學的青少年，參與國際賽事，拓展視野。

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