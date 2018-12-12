AI競賽提高門檻 2500萬獎金沒送出／複賽前半小時突提出 參賽者怒批科技部沒誠意

2018-12-12

〔記者簡惠茹／台北報導〕為加速國內人工智慧AI發展，科技部首度舉辦大型賽事「科技大擂台，與 AI 對話」，祭出高額獎金兩千五百萬，吸引國內專家組隊參加，但活動已進行四個多月，複賽前夕突然提出超高標準門檻，所有參賽隊伍都不符合資格，被質疑沒誠意給獎金，引發參賽者憤怒。科技部表示，很遺憾今年在複賽賽前賽已無團隊符合獎金資格，明年會研議更嚴謹的比賽辦法。

這項競賽由科技部指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行，以電腦中文聽力理解為競賽主題，總獎金高達兩千五百萬元，第一名兩千萬元、第二名五百萬元。

22隊進複賽 沒有隊伍符合前兩名資格

活動吸引一百四十多組隊伍參賽，初賽從今年八月開始到十一月結束，本月八日展開複賽賽前賽，共有二十二隊進入複賽，包含台大資工系助理教授陳縕儂、中研院詞庫小組負責人馬偉雲和華碩等團隊。

沒想到主辦單位突然在複賽賽前賽，開賽前半小時公告超高門檻獎金但書，引起許多參賽者不滿，紛紛在活動頁面提出質疑，當天比賽結果出爐，因門檻標準過高，已經沒有隊伍符合前兩名資格。

公告指出，兩千萬和五百萬得獎門檻要符合四個條件，複賽賽前賽正確率分別高於七十％、六十％；複賽現場賽正確率高於六十％、五十％；決賽賽前賽正確率高於七十％、六十％；最後決賽現場簡答題正確率要高於八十％、六十％，而且最後決賽有現場簡答題，分別要超過兩百分和一百五十分，符合上述所有條件才能獲得獎金。

陳縕儂表示，雖然賽前知道會有門檻，但是遲遲沒有公告，直到複賽賽前賽即將展開，才突然出現超高標準要求，讓人認為主辦單位缺乏給獎金的誠意。

也有參賽者指出，這次比賽高手雲集，不能說能力不夠，而是主辦單位沒有考量比賽難度，制定合理的門檻分數，另外簡答題評分方式，也讓人擔心是否公正。

科技部：明年訂出更嚴謹比賽規則

科技政策研究中心先於活動頁面上致歉，昨天進一步解釋，競賽一開始有說明將設立獎金門檻，因首度舉辦比賽，沒有過去案例可以參照，所以初賽後依據參賽者的程度，討論出最終獎金的門檻分數，很遺憾這次在複賽賽前賽就已經沒有符合獎金資格的隊伍，下次賽事會訂出更嚴謹的規則。

科技部首度舉辦大型賽事「科技大擂台，與 AI 對話」，祭出高額獎金兩千五百萬，吸引國內專家組隊參加，但無隊伍能進複賽。（資料照）

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