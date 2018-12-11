《健康充電站》治療肝癌講座

2018-12-11

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師沈盈君、外科部主治醫師何明志12月13日下午1時30分至4時20分，在該院兒醫大樓B1講堂（台北市中正區中山南路8號）分別主講「肝癌的藥物治療」、「肝癌手術新趨勢」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2356-2098癌症資源中心。

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