適時補碘 防甲狀腺腫大

2018-12-11

記者林惠琴／台北報導

碘是製造甲狀腺素的必要元素，孕期缺乏碘可能提高流產機率、影響胎兒神經系統發展，成人碘不足則恐有甲狀腺腫大、甲狀腺功能低下等問題，醫師建議孕婦應該適時補充海帶、紫菜等食材或營養品，而老年人經常飲食清淡，建議可使用加碘鹽，以免相關營養素不夠。

衛福部國健署從2014年至2017年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，我國15至49歲的育齡婦女，有37.6%尿液碘濃度低於世界衛生組織建議的碘營養充足標準下限100μg/L。

台北榮總新陳代謝科醫師黃君睿表示，女性懷孕後，對於甲狀腺素的需求量提高，且從尿液的排出量也增加，因此必須強化補碘，但該院針對21至47歲、設籍台北市的孕婦進行碘檢測發現，碘營養素充足，其中8成以上有攝取孕婦專用維他命，甚至逾5成天天用，推估可能與此有關。

孕婦補充海帶 老人加碘鹽

台北市立聯合醫院陽明院區新陳代謝科醫師王繁棻也提及，有些老年人飲食清淡，可能採取清蒸或水煮的方式，造成營養不均，可適時補充加碘鹽，若每天食用6克，就有120微克的碘攝取量，接近世界衛生組織每日150微克的建議值。其他如海帶、紫菜、雞蛋、乳製品等也都有含碘，民眾可以自行選擇補充。

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