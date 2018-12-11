生產過程感染 新生兒屁屁有菜花

2018-12-11

記者林惠琴／台北報導

衛福部預計今年12月中旬起，提供全台國一女生公費接種HPV（人類乳突病毒）疫苗預防子宮頸癌，但男生若要自費接種此疫苗也可預防菜花，甚至研究發現HPV與陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌、口咽癌等癌症風險也相關，提醒接種疫苗可保護自己與親密的家人。

台灣疫苗推動協會理事長、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎表示，感染HPV可能會形成子宮頸癌、菜花，但除了性行為外，傳染途徑還有與性接觸無關的方式，例如口水中可能有此病毒而經由接吻傳染，或是曾經接觸一名出生2、3個月的嬰兒，屁股出現菜花，可能是在生產過程被有此病症的母親垂直感染所致。

不只子宮頸癌 HPV與多種癌症有關

李秉穎指出，目前HPV已鑑定出約189型，至少有40型可能致癌，不只是子宮頸癌，研究也發現與陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌、口咽癌等癌症有相關性。

台灣癌症基金會執行長賴基銘說明，該會在10月26日至11月30日委託市調業者進行「子宮頸癌暨HPV疫苗認知度」線上調查，共計1萬1212份樣本，結果僅約5成5知道HPV可能導致其他疾病，代表仍有近一半不清楚，但有近8成曉得HPV是子宮頸癌最常見的成因。

此外，在該份調查中，面對全台國一女生將全面開放公費接種HPV疫苗的訊息，不到3成民眾知道，賴基銘認為，相關的宣導應該要持續推動。

李秉穎則提醒，接種當天發燒至38度以上、已懷孕者、正在罹患子宮頸癌或癌前期者，暫時不建議接種，若曾有HPV相關過敏紀錄者，更是絕對不能接種，但月經不規則或是否已有「初經」、對雞蛋過敏者，或是服用感冒藥、抗生素、中藥均不是禁忌症。

保護自己與家人 男女都可接種疫苗

李秉穎也補充，接種HPV疫苗後，應該先休息30分鐘，觀察有無過敏反應，且即使有施打，仍要接受常規子宮頸抹片檢查，因為還是有感染風險，但估計保護力可長達10年以上；另預防子宮頸癌同時要避免過早發生性行為、減少性伴侶人數，並且保持安全性行為。

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