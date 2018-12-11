台鐵元旦連假車票 14日零時開訂

2018-12-11

〔記者陳宜加／台北報導〕明年元旦有四天連假，台鐵將加開二八六班車疏運，十二月十四日零時起開訂，其中，北花、北宜都加開區間快車，優惠票價北花兩百元、北宜一百元，相當便宜。

台鐵因應明年元旦旅客疏運需求，自十二月廿八日起至明年一月二日共六天，全線加開各級列車總計二八六班，包括西線一五三班、東線一○五班、南迴線廿八班，十二月十四日零時起開放訂票，須於兩天內取票。

北花區間快車200元 北宜100元

東線將於十二月廿九日至一月一日，每天加開兩班樹林—花蓮對號區間快車，每班可載一二六二人，並提供北宜一百元、北花兩百元優惠價；另彰化—高雄每天也加開兩班區間快車。

台鐵統計，去年元旦連假期間，平均每日疏運七十七．四萬人次，單日最多八十七．三萬人次；預估今年每日增為七十八．九萬人次、單日最多八十九萬人次。

為提升花東運能，台鐵也將發售東線新自強號無座票，每班限售一二○張，且僅於乘車當日於車站發售、不提前預售。同時為加強疏運，暫停發售親子車廂車票，改為一般車廂。

另外，十二月廿八日、廿九日、一月一日共三天，東線開行六班實名制專車，南下、北上各三班，十五日起開放身分證Ｕ、Ｖ與八月前設籍花東縣民網路訂票。

台灣高鐵因應元旦連假，十二月廿八日起至明年一月二日，共將加開一六九班車，包括南下七十四班、北上九十五班，已於十二月一日開賣。高鐵表示，截至昨天已賣出近卅萬張車票，十二月廿八日下午四點至晚間十點南下為熱門班次。

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