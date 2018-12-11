退出時力 鄭秀玲︰國民黨勿再介入台大校長遴選

2018-12-11

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選案因政黨影響斧鑿甚深，也讓學者無奈，台大教授鄭秀玲昨晚在臉書發文致國民黨主席吳敦義，直指體育改革、台大校長遴選等有該黨介入，甚至台大校內也「黨國勢力龐大」。她宣布自己辭去時代力量黨籍，盼吳大力支持「政黨退出校園」，不要繼續介入台大校長遴選。

鄭秀玲表示，監察院經數月調查，已對台大、教育部提糾正案，明確指出台大校長遴選有利害關係未揭露等瑕疵與偏頗，案件亦有其他校長候選人提行政訴訟等，但國民黨的立委、關係密切的台大自主聯盟成員等，和友好國民黨的媒體聯手，施壓教育部長要求強行聘任管中閔當校長，以干預司法獨立，更坐實國民黨政治力嚴重介入台大校長遴選案。

不滿教部處理管案 藍委凍結百萬預算

另一方面，教育部認定遴選有瑕疵，今年五月發文要求台大重啟校長遴選，台大與管中閔不服，雙雙提請訴願，僵局至今。國民黨立委昨審教育部預算時，提案刪減法制處、全數凍結人事處等預算，還揚言要教部處理完台大校長遴選案才解凍。民進黨立委緩頰，認為預算跟台大案應脫鉤，改兩單位各凍結五十萬元。教育部長葉俊榮重申盼台大循遴選程序補正瑕疵，教部會以真誠決心與善意來解決。

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