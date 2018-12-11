3款大腸癌藥品同一家賣？ 立委質疑涉聯合行為

2018-12-11

〔記者廖千瑩、林惠琴／台北報導〕時代力量立委黃國昌昨在立法院質詢時指出，有三家學名藥廠在我國市場賣大腸癌的藥，實際上只有台灣東洋藥品一家在賣，這顆藥在我國學名藥銷售第一，每年銷售額超過四億元，質疑涉聯合行為。公平會主委黃美瑛說，該案未申請聯合行為例外許可，會進一步了解此事。

該案未申請例外許可 東洋︰未違公平法

黃國昌指出，三家學名藥本來彼此間有價格競爭，但到最後都是六十五元，且Ａ藥廠在台灣賣的藥給Ｂ（東洋藥品）代理；Ｃ藥廠雖然有跟健保署報藥價，但在台灣完全沒銷售，也是Ｂ藥廠代理；Ｂ藥廠的藥本來一度掉到五十八元，「一統江湖」後價格也一直降不下來。

健保署醫審及藥材組專委黃兆杰表示，該署依法調查藥商販售價及醫療院所進價做為藥品給付價格調整依據，並確定申報資料與實際交易相符；藥商是否涉違反公平交易法，須由公平會調查處理。

黃兆杰也說明，相關大腸癌用藥的藥品許可證持有商分別是台灣東洋藥品、台灣大塚製藥、美時化學製藥。其中，美時化學製藥從二○一六年未再申請健保給付，其餘兩款健保支付價格從二○○○年的每顆七十七元降為今年的六十五元。

東洋藥品聲明未違公平交易法；國內藥品許可證與健保價取得，是由衛福部依該藥品的藥理與臨床研究證據，並經過相關專家委員嚴格審核後核發，用藥則由醫師依據專業抉擇，且該公司銷售此類產品占所有大腸癌藥物健保支出金額僅約二％，健保給付價格也逐年調降。

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