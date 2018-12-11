重現台灣史 榮民捐3千多個火柴盒

2018-12-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕收藏近一甲子、達三千多個火柴盒的九旬榮民孟繁興，昨將他珍藏的火柴盒提供新竹市眷村博物館展出，更同意悉數捐給政府典藏，讓見證時代演變的火柴盒持續述說歷史。

身體健朗的孟繁興昨在眷村博物館展出珍藏的火柴盒，一千五百個火柴盒分「懷舊兒時記憶」、「劃亮軍旅回憶」、「歷史人文之旅」、「社會發展演進」及「外國樣貌特區」等五區。

竹市文化局副局長李欣耀說，孟繁興從五十多年前收集火柴盒，至今已收藏三千六百多個。火柴盒封面的圖像故事有如歷史長河，很具文化意義。

孟繁興收藏近一甲子 竹市眷村博物館展出

孟繁興隨身攜帶鍍金的火柴盒，述說他走遍大江南北收集火柴盒的故事。他說，展出的火柴盒有由台灣火柴盒公司製造生產的「自由之火」火柴盒，有聯合國火柴盒、二次大戰知名將軍圖像、天主教教廷等各國火柴盒，連美國總統歐巴馬也有，每個人都可找到各自年代的故事與人物。

其他如「懷舊兒時記憶」區，展出大同公司、喜宴、童玩、老動畫片、動物等兒時懷舊火柴盒；「劃亮軍旅回憶」區展出三軍軍官俱樂部、陸軍總部福利處、裝甲兵部隊等火柴盒，還有永遠的軍中情人鄧麗君圖像火柴盒。

「歷史人文之旅」區有三國演義人物、紅樓夢人物、京劇臉譜、唐詩宋詞人物、清明上河圖等。「社會發展演進」區呈現台灣商業、金融、餐飲和社會經濟文化演變發展的歷程。「外國樣貌特區」則來自美國、義大利等七十個國家。

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