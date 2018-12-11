視障夫妻按摩積蓄 捐288萬購救護車

2018-12-11

〔記者何玉華／新北報導〕「完成幫助更多人的心願，非常歡喜！」中華視障安養福利協會的會員簡平賢夫婦都是視障者，辛苦從事按摩工作達卅餘年，近年因健康因素退休，所得更少。但夫婦倆愛心滿溢，將多年縮衣節食的存款，購買價值二八八萬元的救護車，慨捐給新北市消防局第二大隊更寮消防分隊。

早年24小時待命 所得微薄

簡平賢夫妻今年均六十多歲，老家分別在嘉義、雲林。兩人從小因先天性視障而就讀啟明學校，高中畢業後北上以按摩為生，在友人的介紹下結婚。早年的視障按摩不像現在有固定的工作場所，常常是客人打電話來，就要坐計程車趕往指定地點，幾乎是廿四小時待命，但扣除車資後，所得極為微薄。

簡平賢夫妻膝下無子，多年來努力工作、辛苦存錢，目的也不在於提升個人生活品質過得更好，而是秉持善念，常態性地捐款給廟宇、冬令救濟或清寒救助。兩人常聽到愛心人士捐贈救護車的新聞報導，也發心捐贈並四處打聽，近日透過中華視障安養福利協會及立委吳秉叡的協助，聯絡新北市消防局第二大隊。

消防分隊的隊員擔心夫妻倆退休後沒有固定收入，又沒有小孩可以奉養終老，本來婉拒捐贈，希望兩人留著養老，但夫妻倆非常堅持，強調物質需求不大，還有社會福利補助，可以維持基本生活所需就好。由於盛情難卻，消防局最後接受市價二八八萬元的高頂救護車。

更寮消防隊感恩 夫妻謙稱很歡喜

簡平賢夫妻捐贈的高頂救護車配備完善，包含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折的抽氣護木組、血氧濃度分析儀及心肺復甦墊板等高階救護設備。消防局再三感謝兩人的善心義舉，夫妻倆謙稱有機會回饋，「非常歡喜！」

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