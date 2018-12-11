視障夫妻按摩積蓄 捐288萬購救護車

2018-12-11

〔記者何玉華／新北報導〕「完成幫助更多人的心願，非常歡喜！」中華視障安養福利協會的會員簡平賢夫婦都是視障者，辛苦從事按摩工作達卅餘年，近年因健康因素退休，所得更少。但夫婦倆愛心滿溢，將多年縮衣節食的存款，購買價值二八八萬元的救護車，慨捐給新北市消防局第二大隊更寮消防分隊。

早年24小時待命 所得微薄

簡平賢夫妻今年均六十多歲，老家分別在嘉義、雲林。兩人從小因先天性視障而就讀啟明學校，高中畢業後北上以按摩為生，在友人的介紹下結婚。早年的視障按摩不像現在有固定的工作場所，常常是客人打電話來，就要坐計程車趕往指定地點，幾乎是廿四小時待命，但扣除車資後，所得極為微薄。

簡平賢夫妻膝下無子，多年來努力工作、辛苦存錢，目的也不在於提升個人生活品質過得更好，而是秉持善念，常態性地捐款給廟宇、冬令救濟或清寒救助。兩人常聽到愛心人士捐贈救護車的新聞報導，也發心捐贈並四處打聽，近日透過中華視障安養福利協會及立委吳秉叡的協助，聯絡新北市消防局第二大隊。

消防分隊的隊員擔心夫妻倆退休後沒有固定收入，又沒有小孩可以奉養終老，本來婉拒捐贈，希望兩人留著養老，但夫妻倆非常堅持，強調物質需求不大，還有社會福利補助，可以維持基本生活所需就好。由於盛情難卻，消防局最後接受市價二八八萬元的高頂救護車。

更寮消防隊感恩 夫妻謙稱很歡喜

簡平賢夫妻捐贈的高頂救護車配備完善，包含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折的抽氣護木組、血氧濃度分析儀及心肺復甦墊板等高階救護設備。消防局再三感謝兩人的善心義舉，夫妻倆謙稱有機會回饋，「非常歡喜！」

  • 簡平賢夫妻將多年存款捐贈給新北市消防局第二大隊更寮消防分隊購救護車，善行令人敬佩。 （記者何玉華翻攝）

    簡平賢夫妻將多年存款捐贈給新北市消防局第二大隊更寮消防分隊購救護車，善行令人敬佩。 （記者何玉華翻攝）

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