AI治塞車 竹北–竹科省6成時間

2018-12-11

〔記者吳欣恬／台北報導〕在繁忙的車流中，透過人工智慧AI技術即時掌握各路口車流量，數據化運算最合適的紅綠燈週期秒數，改善交通效能，減少六成行車時間；透過台灣大學人工智慧中心廖弘源教授團隊和義隆電子集團合作的「城市車流解決方案」，新竹竹北到竹科十六分鐘的行車時間，縮短到只要六分鐘。

廖弘源團隊 推出城市車流解決方案

二○一七年為台灣AI元年，在科技部補助下，台灣大學人工智慧中心廖弘源教授團隊與義隆電子集團旗下一碩科技合作，發展出獨步全球的「智慧交通」系統，推出「城市車流解決方案」。

廖弘源說明，此方案主要以人工智慧運算的「交通號誌時制重整技術」，加上「智慧影像車流分析」，在路口設置三百六十度魚眼攝影機記錄車流，同步匯入雲端平台資訊整合並運行數據分析，即時掌握各路口的車流量，並從影像辨識貨車、小車、機車等車流，預測車輛行駛方向，運算出最合適的紅綠燈週期秒數，連動鄰近路段，放射式重制交通號誌，改善交通效能，紓解車流量。

魚眼攝影機記錄影像 進而辨識、預測車流

根據該團隊在新竹竹北到竹科的實際應用，原本該路段行車時間約為十六分鐘，使用這項方案後降為六分鐘，改善幅度達六十二％，交通事故也從平均每個月九．五件降為八件，平均上班時間節省十分鐘。

一碩科技副總經理連仲祺表示，目前該方案已在新竹、高雄、台南、嘉義等縣市使用，這項技術可因地制宜，辨別出台灣交通獨特機車流量的智慧影像系統，目前菲律賓已架設該系統在重要道路，泰國交通部也正規劃使用。

技術輸出菲、泰 陳良基︰打造台灣為AI重鎮

科技部長陳良基表示，台灣雖小，卻擁有AI研發優、理工排名高、數位競爭力強、產業結構完整等發展潛力，應以AI人工智慧為基礎，結合資通訊產業優勢，打造由人才、技術、場域及產業構築而成創新生態系，引導台灣成為AI發展重鎮。

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