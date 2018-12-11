三款中國製吹風機 電磁波雜訊干擾家電

2018-12-11

〔記者陳宜加／台北報導〕吹風機為生活必需品，但消基會調查，竟有三款中國產製的吹風機，正常使用時電磁波雜訊超標，成為「雜訊發射器」，恐影響周邊家電使用。經濟部標檢局表示，已要求業者限期回收改正，否則開罰最高一百萬元。

消基會與標檢局合作，抽查市售十件吹風機、整髮器，檢測結果發現，「品質項目」共有三件不符規定、「重要零組件比對」兩件不合格、「商品檢驗標識」全數符合規定、「中文標示」則有一件不符合規定。

標檢局表示，依據國家標準CNS 3765、CNS 13783-1、CNS 14978與國際標準IEC 60335-2-23，檢測溫升、洩漏電流、絕緣耐電壓、異常操作、構造檢查、電磁相容性測試、低頻磁場等七項目，其中六項全數過關。

廢止商品驗證 限期改正

消基會董事長雷立芬指出，電磁相容性測試有三件不合格，產生的電磁波雜訊透過傳導或輻射，干擾訊號值已大於限制值，可能影響周邊其他家電正常使用。根據國家標準，干擾功率於頻率一百赫茲（MHz）時，準峰值不得高於四十七．六皮瓦分貝（dBpW）。

不合格的「MATRIC負離子護髮保濕快乾吹風機」、「達新牌吹風機」、「日象手捉式頭髮吹風機」，均為中國產製。標檢局指出，將依商品檢驗法廢止商品驗證登陸，並通知業者限期回收改正，違者將處十萬至一百萬元罰鍰。

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