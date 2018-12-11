盜採荖濃溪53萬噸砂石 3人送辦

2018-12-11

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄橋頭地檢署破獲荖濃溪盜採砂石案，共有三處河川區域遭盜挖廿六萬八千四百餘立方公尺，初估盜挖之土石達五十三萬六千八百多公噸，傳訊涉案營造公司林姓負責人、現場工地林姓負責人及怪手司機三人，訊後工地負責人聲押獲准。

據調查，林姓主嫌等三人利用所任職之營造公司，承攬高雄市六龜區公所發包「荖濃溪新威大橋上游斷面廿下游五百公尺至斷面廿四一處河段疏濬工程」，涉嫌以合法掩飾非法越界開採。

揀選賣園林造景牟利

業者今年十月至十二月間，指示數名司機駕駛怪手、砂石車，越界至工區範圍外之河川區域擅自盜採土石，私自運送至不詳處所販售。並在疏濬工程核准之工區範圍內，揀選適合園林造景用途之砂石，私下運送出售獲利。

橋頭地檢署國土環保犯罪專組主任檢察官徐弘儒，於十二月六日動員六十餘名檢警及憲兵人力，搜索涉案三人住處及三處營業地點，當場扣得過磅明細、挖土機六部，並會同經濟部水利署第七河川局人員至盜採砂石現場會勘。訊後除了林姓現場工地負責人被收押，另營造公司林姓負責人及怪手司機分別以五萬元及三萬元交保候傳。

高市府水利局表示，這起河床疏濬工程標案是由六龜區公所發包，水利局均有定期派人督導，並未發現有越界超挖的情況，水利局將再深入了解後，今天對外說明。

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