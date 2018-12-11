台南漢藥店 見證中藥行興衰史

2018-12-11

記者劉婉君／專題報導

「一府、二鹿、三艋舺」，府城漢藥店發展比台北大稻埕還早，在「台灣錢淹腳目」的年代，店數達八百餘家，但一○五年實際執業者卻剩下不到一半。全民健保、法規政策、人才斷層、通路夾殺等因素，威脅傳統漢藥店生存，其興衰史正如同台灣中藥史的一頁縮影。

全盛時期800家 如今剩不到一半

台南漢藥店發展始於明末，主要是批發藥材；興盛於清代五條港藥材交易。日治時期引進西方醫療，傳統漢醫藥受到醫政壓迫；戰後延續日治時期漢方成藥風潮，各家店都有自己的成藥秘方；民國八十年前後，台北人買高檔漢藥材當禮物送人，台南幫等府城豪門世家揪團買藥材，為的則是煉製「四珍膠」為自己養生，此時也再創府城漢藥店高峰。

台南市文化局出版的新書《台南府城漢藥店誌》，作者鄭佩雯就目前剩下的四百多家中，訪談原台南市六個行政區近五十家漢藥店，也表列出原南市六個行政區現有的百年漢藥店仍達十三家。

鄭佩雯說，清代漢藥材從中國進口後，換小船運至五條港區上岸，中西區成為府城漢藥店兵家必爭之地，主要分佈就在昔日五條港區及民權路十字大街，即今民權路一段到三段（東門圓環至金華路間）最多。五條港區有地利之便，為藥材批發中心，此區多大盤商，十字大街則是商業興盛，富人群聚，漢藥店以零售為主。

中西區目前仍經營的百年老店包括順隆參莊、長庚蔘藥行、成記行、萃芳園藥房（古井）、協進藥房、金自成藥行、汾陽堂郭左卿中藥行等共七家，鄭佩雯觀察發現這些老店有三個主要的共同特色。

包括家族世代傳承，開枝散葉，傳統漢藥店多為師徒制及子承父業，因此歷史悠久的老店多是家傳三代以上；重視藥德是各藥店講求的基本，如順隆參莊的祖訓即為「戒欺」，鄭佩雯說，有信用，生意自然做得長久。另外，老店各具特色藥材，如益春有小兒用藥貝仔粉、金自成有傷科七厘散、順隆以高貴藥材（幼藥）著稱，古井則有四珍膠。

談及未來，不少業者則頗悲觀，但也只能想辦法轉型，讓百年家業得以持續傳承。

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