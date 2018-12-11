藥事法見解分歧 中藥商國考暫無解／考選部：衛福部須釐清是否符合專技人員要件 才能規劃考試

2018-12-11

〔記者劉力仁、林惠琴、劉婉君／台北報導〕民國八十七年「藥事法」修法制定經營中藥行者必須通過國考，衛福部過去二十年未發過證照，傳統中藥行逐漸凋零，業者痛罵想考國考卻沒得考；考選部表示，目前定期舉辦與中藥有關的國考包括中醫師、藥師考試，若衛福部政策上要辦理藥事法第一○三條培訓和國考，要先釐清是否符合專技人員的要件，考選部才能規劃考試方式、科目、及格標準。

爭議在於「藥事法」第一○三條規定，除了民國八十二年二月五日符合特定條件經營者外，中醫師檢定考試及格或在未設中藥師之前曾聘任中醫師、藥師及藥劑生駐店管理的中藥商期滿三年以上負責人，經修習中藥課程達適當標準，領有地方衛生主管機關證明文件，並經國家考試及格者，可以從事包括調劑權在內的四項中藥販賣業務。

全台中藥行 一萬五千家剩八千家

國內中藥商有父子相傳、師徒相授傳統，這類人員也必須依法具備法定培訓、考試資格，才有可能傳承中藥販賣業務，但衛福部過去二十年間並未開辦培訓，以至於無法辦理國考，引發民怨。

全台超過一千多名中藥業者十一月六日集結到衛福部抗議，業者表示，中藥業者年齡層已高達八十歲，明明下一代願意學習調製中藥，卻因法令不完備面臨後繼無人窘境，經營數十年的中藥行被迫關門大吉，年輕人沒有國家考試可考。八十二年全台有近一萬五千家中藥行，如今只剩下八千多家，每年以一成的速度快速銳減，如同被判安樂死。

衛福部蒐集資料 釐清法規

衛福部長陳時中當時承諾三個月內完成法規釐清。衛福部中醫藥司科長陳聘琪昨表示，目前在蒐集資料階段，了解當年修法的背景與過程，之後會再請法務部等第三方公正單位協助分析法令原意，做為政策依據。她也說明，衛福部認為「藥事法」第一○三條第二項是中藥業者的日落條款，但中藥業者認為是日出條款，雙方對取得相關營業證照的意見產生分歧。

考選部表示，請衛福部釐清此類人員是否具備專技人員之要件，考試機關會配合規劃考試方式、科目、及格標準等考試制度，但過去考選部多次行文衛生署要求釐清未果。

《台南府城漢藥店誌》作者鄭佩雯感慨，台南老漢藥店面臨嚴重生存危機。目前經營者年事漸高，子女卻無法接手，中藥房被禁止製作丹膏丸散，各家祖傳秘方不能再生產，大家走一步算一步。希望政府建立完整的證照制度，並以適合中藥方式管理，給傳統漢藥一個生存的機會。

中藥業管理四階段

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