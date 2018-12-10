高麗菜價探底 下週漸回穩

2018-12-10

〔記者吳欣恬／台北報導〕高麗菜近期價格崩跌，台北果菜批發市場高麗菜平均批發價已連續四天每公斤不到六元，逼近五元的監控價。農委會農糧署表示，預計下週會逐漸回穩。

近日許多企業和熱心民眾大量向農民訂購高麗菜贈送。農糧署副署長蘇茂祥指出，每公斤價格要在八到十元，才能幫助到農民。但他也坦言，贈送高麗菜恐會造成替代性，相對減少民眾購買市面上的高麗菜，但仍肯定此舉有鼓勵大家多吃高麗菜的效果。

農糧署表示，今年八二三豪雨，高麗菜復耕期集中於九月上旬至十月上旬，種植面積達二一一公頃，比合理種植面積一八○公頃多出卅一公頃，採收期全集中在十一月中至十二月中，造成供過於求。未來為穩定高麗菜產銷，將擇主要產區研議試辦種植登記，並保障登記農民能獲得生產成本以上的收益。

最大產地雲林 啟動耕鋤

蘇茂祥指出，農委會啟動外銷、加工以及促銷等措施，加上國內高麗菜最大產地雲林縣也已啟動耕鋤，預計十二月中之後，隨著氣溫明顯下滑，民眾吃火鍋會增加高麗菜需求，低溫也會減緩高麗菜生長速度，下週價格應會回穩。

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