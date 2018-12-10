國道通行費欠費6.5億 平均年增1.4億

2018-12-10

高公局︰徵收率逾99.9％ 欠費多因未裝設ETC

〔記者陳宜加／台北報導〕國道通行費欠費金額逐年攀升，平均年增一．四四億元，總額已達六．五一億元，立法院預算中心示警，恐影響國道基金財務。高公局表示，目前徵收率超過九十九．九％，欠費為少數，多為未裝設ＥＴＣ，累計達三百元即移送強制執行。

累計達300元即移送強制執行

立法院預算中心「國道公路建設管理基金」預算評估報告指出，國道通行費逾期欠費快速攀升，累計欠費已從一○二年底的○．二九億元，至今年增為六．五一億元；其中，計程收費的欠費更成長四．九四倍。

無法追討者也有增加趨勢，根據高公局統計，截至今年八月，無法追討案件數達二六四．九萬件、累積金額一七五九．九萬元，分析主要原因，包括未懸掛車牌、車牌位置被遮蔽、車牌折曲變形、車牌塗污等。

高公局業務組長劉逢良表示，欠費主因為車輛未裝設ＥＴＣ，因此無法儲值、預繳，須透過照相車牌辨識，人工作業分辨繳費帳戶，陸續以平信、雙掛號通知，每月寄發催繳單高達六十萬件。

他也說，通行費為小額，累計達三百元即移送強制執行，每年約有兩萬多件，多數均已繳納；持續欠費者多同時積欠燃料費、水電、瓦斯費等，且強制執行因當事人沒有財產，遲遲無法追討，逾十年將列呆帳。

不過，劉逢良說，目前通行費徵收率達九十九．九三％，去年國道基金收入二三○億元，欠費比例極低，不影響國道基金。除將逐年辦理強制執行，也針對欠費大戶查扣車輛、不動產，落實使用者付費原則。

高公局去年起加強宣導按時儲值、申辦銀行自動轉帳與儘速繳費觀念，並新增催繳通知，例如移送強制執行前的催繳通知，同時請遠通公司持續新增調整或改善既有服務項目，以增加繳費率、減少欠費案件。

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