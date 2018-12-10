醫師︰可接種肺炎鏈球菌疫苗 同具保護力

2018-12-10

嚴格把關品質 疫苗缺口卻擴大

〔記者林惠琴／台北報導〕外界質疑流感疫苗品質，衛福部長陳時中日前強調，食藥署會以最嚴謹態度檢驗，但因提高檢查發現問題疫苗而退運超過五十萬劑，卻也造成疫苗缺口擴大，引發民眾另一波恐慌。醫師指出，若打不到流感疫苗，也可考慮自費接種肺炎鏈球菌疫苗，同樣有保護力。

「藥事法」規定，所有製造或進口的流感疫苗須經食藥署檢驗封緘，執行十一項試驗，原本抽檢比例為每批幼兒劑型二八○劑、成人劑型一九○劑，但外觀異常事件發生後，已經提升為每批十五％、至少上萬劑。

食藥署研檢組技士陳怡頻表示，當時對賽諾菲申報的四十三萬劑公費疫苗、八萬劑自費疫苗，加碼動員共七、八名人力負責外觀檢查，不到三天完成。

4度低溫及強風下 加強趕工檢查疫苗

由於目前外觀檢查仰賴人力用肉眼細看每支疫苗，必須全神貫注，但疫苗須存放在攝氏二至八度環境中，作業過程所在環境平均四度，並有循環扇，工作人員等於在低溫、強風下工作，有同仁因此出現頭痛與其他不適症狀。

陳怡頻說明，加強趕工看疫苗，就是希望儘速確認沒問題出貨，不料發現黑色、白色懸浮物全數退運，疫苗更短缺。

疾管署統計，今年十月進入本流感季，已至少八十九例重症，其中十例死亡。台大醫院兒童感染科主任黃立民指出，有一份歐洲研究讓老年人分兩組，一組接種流感疫苗、一組接種肺炎鏈球菌疫苗，結果流感併發重症、死亡比例差不多。

黃立民指出，國內流感重症超過九成併發症是肺炎，其中又以肺炎鏈球菌引起的肺炎為主，若民眾打不到流感疫苗，又擔心一月將進入流感高峰期、疫情可能升溫，可考慮自費打肺炎鏈球菌疫苗，可降低流感併發相關肺炎機率約七成。

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