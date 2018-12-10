停用公費流感疫苗 檢驗月中出爐

2018-12-10

同批號32萬劑能否再用 待業者再補件 確認安全無虞

〔記者林惠琴／台北報導〕國內公費流感疫苗供貨吃緊，預估本流感季恐有三十幾萬劑缺口，立法院社福及衛環委員會將於本週四邀請衛福部專題報告，是否可能動用先前停用的三十二萬劑疫苗？疾管署表示，要視食藥署評估結果而定，食藥署則稱正在進行安全性檢驗，最快十二月中旬有結果。

供貨吃緊 估本季恐有30幾萬劑缺口

疾管署副署長莊人祥表示，截至十二月五日，公費流感疫苗已接種超過四六二萬劑，應該有一定保護力，存貨尚有成人劑型約五十一．七萬劑，預計十二月底前各地陸續用罄，幼兒劑型剩餘約十．一萬劑，可用至明年初。

今年公費流感疫苗採購六百萬劑，來自兩家藥廠，因疫苗外觀顏色異常造成賽諾菲停用二十七萬劑、退運四十三萬劑，國光生技停用五萬劑，衛福部預估目前缺口約七十五萬劑，但賽諾菲已向法國原廠爭取到二十四．三萬劑新貨，可於明年一月中旬前全數到貨，剩餘約五十萬劑缺口已請藥廠再追貨，可望降至三十幾萬劑。

不過，疫苗屬於計畫性生產，加上今年世界衛生組織改變流感疫苗株組成建議，疫苗產製時程較往年延後，全球供貨均緊縮。

至於先前因兩劑外觀異常而停用同批號三十二萬劑疫苗，衛福部長陳時中日前指出，會在一個月內完成檢驗。食藥署研檢組長王德原補充，已採檢確認安全性，預計十二月中旬有結果。

食藥署藥品組科長洪國登指出，賽諾菲、國光生技流感疫苗遭停用事件已交付調查報告，專家會議討論仍有疑點待釐清，已請藥廠再補件說明。

賽諾菲說明，法國原廠須再檢視廠區生產與品管流程，確認預防與矯正措施，預計十二月中旬前完成補件；國光生技也說明，估計十二月十日前可補交資料。

這些停用疫苗是否可能再用？莊人祥強調，將視食藥署最後判定結果而定。由於食藥署檢驗結果出爐、藥廠交付調查報告補件時程均落在十二月中旬，若確認品質無虞可用，公費流感疫苗缺口可望再下修。

自費四價流感疫苗方面，不少民眾預約仍打不到，但賽諾菲、葛蘭素史克藥廠已進口約五十萬劑，恐難再追貨，國光生技可出貨十六萬劑，也已出貨八萬多劑，尚餘不到八萬劑，藥廠估計應該夠用。

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