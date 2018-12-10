中華郵政建置i郵箱 搶攻全台社區

2018-12-10

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政因應智慧物流，持續於全台建置「ｉ郵箱」，目標明年底突破兩千座，中華郵政參考國外做法，盼將ｉ郵箱內化為社區標準配備，加速普及。交通部回應，待ｉ郵箱成為民生必需品，可望與地方政府洽談。

中華郵政一○五年推出ｉ郵箱，標榜自動化、廿四小時寄取件服務，鎖定郵局、火車站、校園與人潮匯集處，目前全台設有四○九座，涵蓋離島在內的所有縣市，目標明年中突破一千座大關。

目標明年兩千座、後年三千座

中華郵政發言人郭純陽表示，中國浙江省面積僅台灣三倍大，功能類似的智能櫃已達五千座，主因為當地政府配合，要求社區必須設置，方能快速普及，值得台灣參考。

他指出，中華郵政目標明年底達兩千座ｉ郵箱、後年底三千座；期待交通部與營建署溝通，評估將ｉ郵箱內化為社區標準配備可行性，也可開放給其他物流同業共享使用。

交通部郵電司長王廷俊表示，中國將智能櫃視為民生必需品，由地方政府補助建置費用，但偏遠或財政不佳者仍無法配合，我國則將物流視為商業行為，普及後才能洽談。

此外，中華郵政陸續進化ｉ郵箱功能，十一月推出新制，掛號郵件投遞未成功，經收件人同意可以改投鄰近ｉ郵箱，三天內自行領取。中華郵政也持續與Yahoo、PChome等大型電商平台洽談，通路新增ｉ郵箱。

轉型智慧物流 增物流管理職務

「百年老店」中華郵政拚轉型，智慧物流成為全新經營目標，中華郵政招考營運職將新增「物流管理」類科，由專業人才進行大數據分析，以客戶為導向，提高郵件投遞效率、降低營運成本，搶攻電商市場。

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