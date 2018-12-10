入冬最強東北季風來襲！北部明晚更濕冷 週三低溫下探14度

2018-12-10

〔記者蕭玗欣、謝介裕／綜合報導〕今年首波大陸冷氣團雖遲到，但入冬以來最強東北季風明天報到，台北市週三、週四最低溫約十五度，民眾注意禦寒。

中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，根據過去卅年統計，首波大陸冷氣團抵台時間範圍約於十一月十日到十二月十五日之間，過去曾有冷氣團一月才報到，北方冷空氣偏弱，造成北方系統下不來，由於距離十二月十五日還有幾天時間，天氣型態仍有可能變動，今年大陸冷氣團是否真的晚到，還待觀察。

北市低溫未達冷氣團標準

氣象局預報員徐仲毅說明，東北季風的定義是台北市低溫十九度以下，大陸冷氣團標準為台北市低溫達十四度，強烈大陸冷氣團標準為十二度，週二下午將有一波入冬以來最強東北季風報到，但未達冷氣團標準。

氣象專家吳德榮表示，週二下午到週四這波冷空氣南下，北台灣天氣再轉濕冷；北台灣沿海空曠地區最低溫則降至十三度左右，預計將創入冬以來的新低，至於台北市是否會降至十四度，符合大陸冷氣團定義？機率不高，但不能完全排除，應續觀察。

鹿谷鄉大崙山雲海如仙境

東北季風一波波南下，全台種植銀杏最密集的南投縣鹿谷鄉大崙山「銀杏森林」，除了銀杏樹樹葉紛落，從金黃蛻變成白木林的奇景，因東北季風挾帶冷空氣南下，冷凝的水滴未達降雨程度卻也無法再繼續升高，以致雲團慢慢堆疊聚集成壯闊的雲海，形成隱藏版美景，讓人彷彿置身仙境般，嘆為觀止！

週六以後逐漸回暖

未來一週天氣，中央氣象局表示，今明兩天北台灣雨勢會明顯緩和，僅宜蘭、基隆北海岸和大台北山區仍有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，北台灣明天白天氣溫可望回升到廿六、廿七度。

週三、週四冷空氣強勁，北部、宜蘭地區整天高溫低於廿度，中南部早晚偏涼，中部以北、東北部最低溫只有十四到十六度，其他地區低溫約十六到十八度。北部、東半部地區有雨，中南部則維持多雲到晴。週六之後東北季風減弱，各地也會逐漸回暖。

一週天氣預報

東北季風南下，南投縣鹿谷鄉大崙山出現雲海及雲瀑，美不勝收。 （記者謝介裕攝）

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