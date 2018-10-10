恩師如母！李霖松奪金鐘告慰天上「沈媽」

2018-10-10

〔記者吳柏軒／台北報導〕世新大學口語傳播系研究所校友、馬來西亞籍李霖松，連續三年以母親節廣告入圍金鐘獎，今年終於奪獎。他將此獎獻給已辭世的恩師沈錦惠，回憶當年就學時受恩師如母親般的溫柔照料，還會塞生活費，他才能專心完成論文，更「聽媽媽的話」回系上授課，如今得獎，相信恩師在天也共享光榮。

李霖松表示，深受台灣流行文化、電視劇影響，十三歲時就想來台灣，來台就讀銘傳大學，畢業後在電視圈工作一段時日，意外踏入口語傳播領域，並到世新攻讀研究所，也遇上影響一生的恩師沈錦惠。

「聽媽媽的話」 回系上授課

李霖松回憶，在口傳所期間，不少學生喊沈錦惠「沈媽」，自己雖離家三千里，但也受到恩師溫柔陪伴，不僅指導碩士論文，更宛如慈母般照料，他說：「我沒錢了，她還會塞生活費給我，要我專心完成論文。」

李霖松利用過往電視圈的經歷，轉戰廣播界，並累積觀察日常人生百態，將靈感轉譯為創作，並連續三年製作母親節廣告，今年以文案「好物市集─我的百變馬麻」獲第五十三屆廣播金鐘商業類廣告獎，該劇情是以小孩子口吻，表達對母親「文武雙全」的崇拜景仰。

「這支廣告獻給所有在與不在的母親。」李霖松希望透過廣告陪伴聽眾，也是自己思念恩師的心意，今年能站上得獎舞台，相信天上的「沈媽」也能共享這份光榮。

世新大學表示，專任副教授沈錦惠是荷蘭阿姆斯特丹大學傳播學博士，二○○○年起於口傳系任教，二○一五年病逝，十六年來，在系所的建置、研究的開展、視野的開拓上都有許多貢獻。沈錦惠辭世前鼓勵李霖松回到學校，如今李也在世新口傳系擔任授課講師，開設廣播電視主持課程，與學生打成一片。

李霖松說，常戲稱學生是「小王八蛋」，但彼此教學相長，學生回饋宛如一場Show，「相信每個人都有可能性，擁抱每一個學生，這是沈媽教我的」。他將出書，寫出師生情誼可貴，並持續耕耘影音創作，再回母國接案、從事文化事業，陪伴家人等，持續散播溫暖芬芳。