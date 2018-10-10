狗脖子掛7kg啞鈴 民眾舉報虐犬／家畜所研判不當重量訓練 限期改善

2018-10-10

〔記者黃美珠／竹縣報導〕被鐵鍊加身，咽喉下還被吊著十六磅的啞鈴，這樣的負荷，凶猛如比特或紐波利頓之類的中大型犬也不得不低頭！此景出現在新竹縣新埔通往芎林的三段崎古道旁，檢舉人擔心這些見到生人就激動狂吠、飛撲的猛犬，前腳恐有被啞鈴砸傷之虞，長期也有害其骨骼發展。新竹縣家畜疾病防治所獲報稽查，研判是主人不當訓練，雖沒成傷，但限期改善，否則開罰。

3隻猛犬負責看守回收餿水

家畜所人員據報，看到照片忍不住直言：「這個有過分！」舉報人指控這樣的景象已有多年，飼主應該就是一旁豬舍的主人，除了三隻猛犬負責看守回收來的餿水，豬舍內也另有其他猛犬負責守衛，入口處還張貼「內有惡犬」告示，警告來者勿入，不過，其他的猛犬比較受「禮遇」，身上只有鐵鍊沒有啞鈴。

新竹縣家畜所動保課課長林志成表示，現場看起來被掛上啞鈴的兩公一母中大型犬，一隻是比特犬，另一隻虎斑應是混了種的比特，至於黑色的大狗，體型外觀看起來像紐波利頓，但還須確認。他檢視比特身上的啞鈴磅數是十六磅，換算是七．二七公斤，黑色大狗脖子上的磅數應該也一樣，至於虎斑比特的啞鈴稍小，但也有好幾公斤重。

外觀健康 飼養環境還算良好

林志成說，由於這三隻狗的脖子皮膚沒有因垂掛啞鈴後受傷的新舊傷痕，整體外觀健康或飼養環境也算良好，研判飼主在牠們身上掛啞鈴應該是另類的「重量訓練」，讓前腿大腿肌更發達，看起來更凶惡、勇猛而讓人不敢靠近，雖還沒有虐犬的問題，但明顯有訓練不當的狀況。

林志成指出，一般訓練場做這種訓練，會利用食物和犬隻胸背帶輔助，也就是讓狗穿上胸背帶後負重，再以食物引誘，使牠們不斷向前拉動來鍛鍊。

新竹縣家畜疾病防治所表示，將通知相關人到案說明釐清真相，會要求狗主限期改正，否則就依法開罰三千元到一萬五千元。