食藥署：無「混」蛋違法證據 不能要求下架

2018-10-10

〔記者吳亮儀、吳欣恬、顏宏駿、林宜樟／綜合報導〕義進金蛋品驗出不能檢出的動物用藥乃卡巴精，且遭檢舉和逾期蛋、回收蛋混在一起出售；食品藥物管理署與農委會昨天召開跨部會會議和記者會，指出「目前沒有明確證據顯示業者違法」。行政院食安辦公室主任許輔表示，現在檢調要查清楚的是業者有無改標。

7月驗出乃卡巴精 疑誤用飼料

今年七月，嘉義縣農業處依農委會「一○七年度各地禽品產銷輔導計畫」，至朴子市全聯福利中心執行蛋品抽檢，再送中央畜產會檢驗，結果在義進金販售的雞蛋中驗出乃卡巴精殘留。因是產銷履歷驗證蛋品，來源畜牧場為彰化縣家和畜牧場，農委會通知彰化縣政府輔導查察。彰化縣動物防疫所於是進行移動管制及採樣抽驗，複驗合格後解除移動管制；彰化縣衛生局則以乃卡巴精殘留，開出三萬元罰單。

農委會畜牧處簡任技正李宜謙說明，乃卡巴精是核准使用於雞隻的動物用藥，用來處理雞隻腸道中的球蟲，但不可用於蛋雞身上，依規定在雞蛋中不可驗出。

農委會防檢局防疫組組長徐榮彬分析，蛋雞應無防治球蟲的需求，此案疑似飼料廠將供應平飼（在雞舍內部或戶外能提供雞隻在床面或地面上自由活動之生產系統）雞隻的飼料誤給蛋雞，也有可能是管路沒清洗。

食藥署副主任鄭維智表示，目前沒有任何證據顯示業者將這批違規的蛋重新回收再使用。九月接獲檢舉後，由刑事偵查大隊會同北中南衛生局針對義進金公司同步搜索，並抽驗六件產品，檢驗結果都符合規定。

至於全聯已經先行將蛋商品下架，鄭維智說，那是業者自行先下架、不需通報食藥署，因目前沒有違法證據，因此食藥署不會、也不能要求所有業者下架。