義進金蛋殘留殺蟲藥 疑改包裝流五星飯店／負責人3兄妹供詞不一 訊後20萬至50萬交保

〔記者黃佳琳、賴筱桐、邱書昱、顏宏駿、楊雅民／綜合報導〕全台蛋品主要供應廠商之一的義進金蛋品公司，遭離職員工檢舉將驗出動物用藥乃卡巴精殘留的問題蛋，與即期蛋重新更改包裝上架販售，或出貨給五星級飯店等下游通路。橋頭地檢署將負責人蘇文源等三兄妹帶回偵訊，三人對於毒蛋和即期蛋品回收改標部分供詞不一，訊後以廿萬至五十萬元不等交保。
業者喊冤 稱檢驗合格、未改標
義進金是台灣前五大蛋品供應商，主要供應全聯福利中心和大賣場。蘇文源昨天喊冤說，出貨給餐廳或飯店的蛋品都經過檢驗合格，檢出乃卡巴精可能是飼料車在運輸過程受到污染；被爆料改標一事則是子虛烏有，可能是一度以集體罷工威脅、企圖接手管理公司的員工報復，不排除採取法律途徑解決。
離職員工檢舉 北中南搜索
嘉義縣農業處今年七月抽查時，驗出義進金蛋品含有乃卡巴精殘留0.05ppm，按照規定應下架封存。該公司員工指高層要求他們把回收的問題蛋更換包裝重新上架，或把問題蛋和即期回收雞蛋混入新鮮的蛋液，出貨給五星級飯店等下游通路，他們離職後決定向屏東憲兵隊檢舉。
橋檢獲報，上月廿日發動北中南搜索，分別前往新北市的義進金公司、彰化蛋品洗選廠和高雄配銷處，採集逾期和破損的瑕疵蛋樣品送驗，並將蘇文源等三兄妹帶回偵訊。
查扣破蛋送驗 產品均合格
查緝人員現場發現部分蛋籠裡的雞蛋有破裂，研判是運輸過程中「合理」破損，為求慎重，仍把該部分的破蛋送驗，檢方不願公布送驗結果。但食藥署昨已說明，抽驗六件產品都符合規定。
不過，由於檢舉者指證歷歷，指蘇姓兄妹疑似從二○一六年起將過期蛋改包裝重新上架，減少營業損失，加上三人部分供詞不一，橋檢不敢大意，持續依現場出貨單，就數量和流向勾稽查核，依刑法偽造文書、詐欺取財和食品安全衛生管理法偵辦中。
全聯下架有疑慮蛋品 受理退貨
全聯則將有疑慮的蛋品包括義進金愛蛋六百克（十入，紅）、義進力優蛋六百克（十入，白）、義進金雞蛋機能卵六百克（十入，紅）下架，即日起至十二月八日受理消費者憑商品及發票退貨。