如何避開垃圾車? 機車考照情境題更多了

2018-10-10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕每年約二十五萬人考領機車駕照，考試試題恐將變難！

交通部公路總局將於十一月一日起，筆試題庫將再新增六十題機車情境題，筆試的情境題出題比例，也從五題增至十題。這次新增情境式考題中，有在巷弄遇到垃圾車時，該如何行駛；路上遇到計程車緊急變換車道到外車道載客時，騎士要如何因應等題目。

透過圖片看問題更實際

公總監理組長林義勝表示，情境考題能讓考生從文字想像道路情況，變成直接透過圖片看到問題，較能知道實際情況並選出正確因應做法。

據統計，去年普通重型機車發生事故三十日內死亡人數高達一○五一人、逾三十一萬人受傷。警政署資料顯示，機車肇事原因前三名為未依規定讓車、轉彎不當及違反號誌、標誌管制等行為。

為讓民眾考照時能建立正確行車觀念，機車筆試題目從一○四年新增近千題，隔年五月再增情境式考題；筆試變革後，及格率馬上下滑；一○二年、一○三年及格率皆逾八十一％，一○四年為七十六．四二％、一○五年更創近年新低的六十八．九一％。去年及格率微幅上升，但也僅有七十．一三％。

為更降低機車肇事率，及模擬駕駛人上路後容易面臨危險駕駛情境，題庫十一月一日再新增六十題機車情境題，例如，無號誌的雙向雙線十字路口，三輛不同方向的機車要通過時，依照路權應該由哪輛車優先通過；騎在路上碰到人孔蓋時，應如何駕駛；機車在平交道故障時要如何處理等。

公總表示，未來機車試題出題仍維持選擇題三十題、是非題二十題，其中情境題則由原本五題增至十題，總題數仍為五十題。