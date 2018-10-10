東碱蘇澳廠 宜蘭縣府勒令停工

2018-10-10

〔記者張議晨、張慧雯／綜合報導〕東碱（鹼）蘇澳總廠硫酸鉀製程，部分設備未取得操作許可證，且廠區出現鹽酸、硫酸鉀逸散，宜蘭縣政府昨依違反「空污法」、「廢棄物清理法」開罰四○二萬四千元，並要求廠區相關製程停工，週四會送達公文即日停工，東碱成為宜蘭縣首家被縣府勒令停工的上市公司。

東鹼董事長陳榮元表示，對於環保局要求改善項目已積極配合，至於部分產線設備縣府認為沒有申請許可、違法開罰，「是認知差異所致」，將配合縣府要求重新申請；宜縣環保局長周錫福說，東碱要復工必須申請許可證，環保局會依法審查。

東碱蘇澳廠主要生產硫酸鉀（鉀肥）、氯化鈣產品，鉀肥年產量約十二萬噸、氯化鈣約一七七噸。今年五、六月環保局兩次稽查，發現多項設備違規，部分製程也未依許可證程序密封操作，依違反空污法、水污法及廢清法開罰二四二萬二千元。

多項設備違規 廢布塞管線破洞

代理縣長陳金德日前率稽查人員「突襲」，又發現廠內氯化鈣、鉀肥製程多項違規，包含鹽酸洩漏、鉀肥逸散等，甚至有多項設備未取得操作許可就私下運作，明顯違規。陳金德批評，東碱發現管線破洞，竟用鐵片、鐵絲修補，還有破孔是用廢布塞住，導致大量粉塵逸散。

雖東碱主張申請到的許可證包含其他設備，且強調廠區未造成「污染」，但陳金德昨在縣務會議裁示，依空污法、廢清法再開罰東碱四○二萬四千元，並令其鉀肥反應槽以下製程全面停工。

挨罰四○二萬 東碱願配合改善

陳金德說，鉀肥製程中的副產品鹽酸，是作為氯化鈣原料使用，鉀肥製程停工，等同於整座工廠都必須暫停運作，停工令預計週四送到業者手上，東碱在宜蘭近六十年，縣府稽查三次都未見改善，違規情節重大，才會開罰並勒令停工。

「廠方應慎重考慮遷廠！」陳金德痛批，東碱是上市公司，但未取得許可就開始生產，也不注重污染防治，這種做法非常不可取！

陳榮元指出，停工不只影響鉀肥生產線，更影響氯化鈣的產能，而氯化鈣提供下游客戶作為處理廢水之用，市佔率六至七成，嚴重影響下游客戶；東碱會以最快速度取得設置許可證及操作許可證。環保局長周錫福說，東碱須對污染情形徹底改善，不能再影響環境與居民健康，環保局會依法審查，從嚴把關。