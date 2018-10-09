對台31項 55％民眾認為有磁吸效應

2018-10-09

54％不了解政策內容

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國二月祭出對台卅一項政策，草根影響力文教基金會昨公布相關民調，發現五成以上受訪者不了解內容，四成不相信中國會落實相關誘因政策，卻有逾五成認為該政策還是會有磁吸效應。與會學者警示，對台政策非中國磁吸關鍵，是台灣待遇、環境不佳，加上國際競爭等，才是人才外流主因。

基金會於九月間針對中國對台卅一項政策進行網路民意調查，詢問民眾相關人才流失危機，收集一千一百份問卷，因透過網路，年輕族群比率較高。

40％不相信中國會落實

問卷顯示，五十四％不了解該政策，四十．一％不相信中國會具體落實對台政策（二．九％非常相信、十八．五％相信、三十八．五％普通、二十七．一％不相信、十三％非常不相信）；但五十四．七％認為該政策對台灣民眾及產業西進有磁吸效應，四十九．九％有意願前往中國就業、創業等，四十．一％願意送子女去中國就讀大學及研究所。

兩岸政策協會秘書長王智盛分析，約八成人對於中國能否落實對台政策不很相信，但仍有半數人想去就業，推測卅一項政策並非台灣人才西進中國的原因，而是中國創造的環境看似有願景。

實踐大學校長陳振貴表示，中國直接用民間來經營對台灣關係，值得政府警惕。且中國地方政府服膺中央，再提更多對台措施，已使台灣好學生流失到中國，政府應加大力道提升高教品質。

西進學生增多 不可不慎

台灣私立醫療院所協會理事長朱益宏說，目前未見醫護人才西進趨勢，但越來越多台灣子弟去中國念醫學院，也察覺中國醫療產業發展進步、政策靈活等，台灣不可不慎。

新光醫院副院長洪子仁建議政府採取開放多元態度，打造平台向全世界廣泛徵才，讓人才替台灣拚經濟。

陸委會回應表示，調查數據凸顯中共官方宣稱「惠台」措施多為「口惠不實」，民眾自有評斷，也會與相關部會持續追蹤其動態影響，強化安全管理機制。陸委會並表示，國人赴中就業，主要是經濟因素，但對岸經濟成長放緩，內部又存在就業問題，能否在當地找到理想工作並為當地社會接受？值得關切。