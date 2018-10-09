科技部長陳良基：博士生擬可領工作津貼

2018-10-09

「博士生非教授資產」

〔記者吳欣恬、林曉雲、吳柏軒／台北報導〕科技部長陳良基昨天表示，國外把研究生、博士生當成人才，但國內部分教授卻視作個人資產。科技部將比照國外，將博士生視為職涯發展階段給予工作津貼，經費和後續規劃將找教育部合作。教育部政次姚立德表示認同，細節會和科技部研商。

教部將與科技部研商細節

陳良基昨到立法院教育及文化委員會業務報告並備詢，立委關心博士生人數減少，影響我國未來競爭力。

時代力量立委洪慈庸指出，目前國內博士生招生狀況不理想，十年來高科技領域博士生數量更減少一成，而陳部長日前更提到很多教授將博士生視作自己生產論文的工具，甚至延長畢業時間，科技部如何解決？

比照國外 視為職涯發展

陳良基解釋，面對全世界競爭，博士生是重要人才資源，但國內部分教授卻把博士生視為個人資產使用。現在台灣高階博士人才流失嚴重，他認為應將博士生比照國外，當成是職涯發展的工作型態，給予工作津貼，讓他們無論是生活或是後續職涯發展能無後顧之憂。

據統計，一○六學年碩士生十六萬八七八三人，博士生二萬八三四六人。教育部高教司長朱俊彰說明，民國八十五年之前，教育部給每位碩、博士生統一金額獎助學金，之後改由學校自訂金額發放，公立大學由學校校務基金支應，私立大學由教育部一年補助共二億元。

目前博士生2.8萬人

清華大學教務長戴念華細數，目前博士生的收入約幾類，一是研究生獎學金及助學金，由校務基金核發，基本上也是國家的錢；再者就是博士生執行研究計畫的津貼，則看各科系單位與計畫分配，其他尚有各類獎學金、業界計畫補助等。平均一名博士生每月收入約一萬五千元到四萬五千元不等。

曾任台北科大校長的姚立德分析，愈來愈少人願唸博士班，是因對未來職涯發展沒幫助。以前全職博士生有相當比例是畢業後找大學教職，而因少子化關係，大學教職愈來愈少。但國家發展有些領域仍需要博士人才，因此教育部更在意的是「要幫博士生找出路」。有些博士生畢業後仍想走學術路線，教育部努力提升博士養成教育的品質，強化競爭力；另致力和產業界有良好的銜接，讓他們畢業後容易找到好工作。