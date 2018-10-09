台辦落地接待建中生 陸委會：有統戰目的／老師出國報告稱「上海學風自由」 教授憂心幫中國仲介、洗腦

2018-10-09

〔記者林良昇、鍾麗華／台北報導〕台北市建國中學學生接受中國山東濟南市台辦「落地接待」，引發爭議。陸委會主委陳明通昨在立院內政委員會答詢時表示，建中長期和北京一間中學作交流，陸委會沒意見，但到濟南市交流那趟是由台辦主導，有落地接待的統戰目的，不能視而不見。

台北市建國中學學生二度受中國山東濟南市台辦「落地接待」，參與十一月四日至十一日舉辦的「齊魯風．兩岸情」優秀中學生中華文化研習營，引發外界質疑。陸委會四日表示，此事無違反兩岸條例的問題，但社會觀感不佳，會檢討相關交流政策。

陸委會主委：不能視而不見

陳明通昨赴內政委員會針對中國推行居住證相關議題進行專題報告，親民黨立委陳怡潔在質詢時質疑，陸委會稱要檢討相關政策，是要「鎖國」；接受落地接待就會被統戰，對台灣年輕人是侮辱，對台灣價值沒有信心。

陳明通答詢時表示，濟南市台辦提供落地接待，涉統戰作為；北京要統一台灣是陽謀，對統戰不能視而不見。

陳明通曾為台大國發所教授，多次帶學生赴中國研究，國民黨立委黃昭順詢問陳明通到北京幾次？陳明通表示，他從一九九一年做研究至今，大概有幾十次，行程都是自費，沒有落地接待，「我在那邊都謹言慎行」。

建中13梯次海外學習 7梯次赴中

據了解，建中高一數理資優班與科學班從一○一學年至今，舉辦十三梯次海外學習活動，其中七梯次到中國，除到高中交流，也到北京、清華、上海復旦、交通等大學參訪。建中四月參訪的出國報告寫著：「參訪大學部分是了解校史、『招生訊息』。」

建中校長徐建國在最新一期「高教評鑑」雙月刊也提到，今年該校申請國外大學錄取人數多達一百二十多人次，較去年增加一倍。他並指出，中國一線城市的學校開放學生參觀，過去只能從網路上取得資訊，現在學生都先去看過後才決定要不要申請。

陸委會在「台生赴陸求學專區」提醒，中國老師的教學與學生的提問仍受到「七不講」潛規則制約，包括普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、共產黨歷史錯誤、權貴資產階級、司法獨立等都不能講。但在北市上網公告的「地方版公務出國報告」專區，有建中老師在報告中竟稱「上海的學風自由」。東華大學教授施正鋒憂心地指出：「校方與老師是在幫中國仲介、洗腦嗎？」恐成為中國統戰的幫凶。

清大副教授鄭志鵬認為，老師行前應說明中國的政治、社會、文化與經濟體制，而不是自我審查，選擇什麼要說或不說，不過，他也相信高中生已有主體性，有能力判斷。