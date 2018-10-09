遏阻酒駕 交部擬訂罰則專章

2018-10-09

〔記者陳宜加／台北報導〕林姓台大研究生六日不幸遭林姓酒駕男子撞死，現行法規難以遏阻酒駕，再度引發爭論。立委昨於立法院紛紛建議交通部再次修法、加重罰則，甚至要求以「故意殺人」為處罰方向。藍、綠委昨並於立院交委會共同提案，交通部同意於兩個月內提出「酒駕罰則專章」的可行性書面報告。

吳宏謀︰提高罰則 將與法部研究

立委林俊憲表示，據統計，去年因酒駕接受道安講習者有十萬人，顯示台灣即使已發生多起悲劇、法律也不斷從嚴修正，仍有為數不少的酒駕案例，主因恐是心存僥倖，或自以為清醒。

他指出，立法院早已擬修「道路交通管理處罰條例」，去年多名立委已提案，法案卻卡在朝野遲未協商完成，交通部與法務部對於修法內容見解也不同。法務部認為罰金、刑責部分應修正刑法規範不安全駕駛，要求交通部儘速取得共識，目標本會期完成修法。

擔任本屆會期交通委員會召委的林俊憲強調，酒駕就是有殺人的故意，法律上有直接的故意與不確定的故意，已有法官以此審理酒駕。

立委鄭寶清也建議，針對屢勸不聽者，交通部應該會同相關單位盤點酒駕相關罰則，提出酒駕罰則專章，避免酒駕再度發生。

交通部長吳宏謀表示，已請路政司檢討，願朝專章方向努力；關於罰則再提高，交通部將與法務部進行研究。

北宜直鐵、高鐵南延 尊重專業評估

昨為吳宏謀上任後首度赴立院備詢，國內軌道建設成為質詢焦點，對於北宜直鐵、高鐵南延等爭議均持開放態度，將待專業評估結果出爐。針對遭退回的前瞻基礎建設第二期預算案，吳宏謀呼籲應不分藍綠支持。

立委鄭寶清批評，國民黨堅決反對前瞻建設案，縣市長參選人卻紛紛提出加強軌道建設，是兩套標準。他舉例，國民黨台北市長參選人丁守中、新北市長參選人侯友宜都說要發展軌道建設；台中市盧秀燕認為中央預算太少、彰化縣王惠美要求高架化與捷運，花蓮縣徐榛蔚則要求前瞻納入花蓮─吉安。