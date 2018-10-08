《愛肝加油站》有肝癌家族史 應做好定期追蹤檢查

2018-10-08

文／許金川

Q：我的先生是慢性B型肝炎患者，自從10年前體檢得知有B型肝炎後，就一直持續追蹤，大約一年半前開始口服B肝抗病毒藥物，但是他的父親及叔伯都是因為肝癌在60多歲時就相繼過世。

明年我先生即將滿60歲，雖然醫師說我先生的B肝情況穩定，也沒有肝硬化，但我們心中總覺得忐忑不安，請問有肝癌家族史的病患，是不是總難逃脫肝癌的宿命？

A：慢性B型肝炎、C型肝炎患者，以及肝硬化者，都是罹患肝癌的高風險族群，此外，如果有肝癌家族史，也就是家裡有親屬包括父母親、兄弟姊妹或叔叔、舅舅等當中有人得到肝癌，其他親屬發生肝癌的風險也會比沒有肝癌家族史的人來得高。不過，這並不表示肝癌會經由上一代遺傳給下一代，而是因為家族中可能很多人都有慢性B肝或C肝帶原，因而導致肝癌家族聚集發生的現象。

在過去4、50年前，慢性肝炎追蹤檢查的觀念並不發達，很多患者都是因為體重減輕，或出現黃疸，或大腹便便，甚至是腫瘤破裂、腹痛才就醫，常常一發現就已經是肝癌末期，能做的治療相當有限，往往發病沒多久就往生了。

隨著醫學進展，B肝、C肝的治療藥物相繼被研究出來，B肝的口服抗病毒藥物目前雖然還無法根治B型肝炎，可是仍有阻斷B肝病毒繁殖複製的功效，避免肝炎反覆發作，如此便能遏止慢性肝炎進展至肝硬化，同時也降低了發生肝癌的機率。

您的先生雖然年紀逼近60大關，但平時對於寶貝肝臟照顧有加，確實做到每3至6個月的抽血及腹部超音波追蹤，並且也在適當的時機點用上抗病毒藥物治療，後者可以降低發生肝癌的風險，即使真有肝腫瘤，因為有持續監測追蹤，也能早期發現、及時處置，獲得較理想的治療成效，因此，跟過去父執輩的肝苦年代是完全不同的。（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。