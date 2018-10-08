換季皮膚癢 中藥清濕滋陰改善

2018-10-08

文／高晧宇

「醫師，為什麼我們父子都會皮膚癢呢？」50多歲的陳先生帶著20多歲的兒子一起來求診，因為他們從今年入夏以來，就一直很困擾皮膚搔癢難耐。

我告訴他們：「別擔心，這就是濕熱體質，吃藥配合生活調整就會改善了。」果然經過一星期的調理，陳先生父子回診時表示：「再也不會癢到整晚失眠了。」

台灣因緯度關係，屬於濕熱之地。因此在夏天容易感到燥熱、汗流不止，想喝冰品。《黃帝內經‧素問‧生氣通天論》提到「汗出見濕，乃生痤疿」，也就是當身體出汗後，容易造成皮膚有丘疹、大小水泡、搔癢等症狀。尤其是吃冰品後，身體脾胃之氣被冰品所傷，更無法代謝長夏所帶來的濕氣，濕氣在身體累積，則會造成精神疲倦、大便黏膩、舌苔白厚、皮膚搔癢等症狀。

若是長期熬夜晚睡，又會損傷體內的津液，津液不足則容易造成乾燥，且常在夜晚會感到搔癢。

中醫初期會使用清利濕熱的藥物，後期則使用滋陰養血的方法來斷絕病根。

此外，平時須小心不要過度清潔皮膚，多用清水洗身體，水溫也別過熱。盡可能在晚上11點之前就寢，避免過度耗傷陰血。

避免大量流汗，若大量流汗，則需儘速以清水沖洗，並換上乾淨透氣的衣服。

平常少吃「發物」（例如：蝦蟹、酒、羊肉、鵝肉、芒果、鳳梨、竹筍等），適度運動和放鬆心情也是杜絕皮膚病再發作的好方法。

若清潔、睡眠和飲食都已調整，卻仍像陳家父子一樣皮膚搔癢，則代表此症狀為體質偏性過強造成，需服用中藥調理改善體質，才能徹底改善。

夏天皮膚癢若不處理，到了秋季，可能漸漸以乾燥性皮膚炎方式表現；使用中藥妥善治療仍能改善。

（作者為衛生福利部桃園醫院新屋分院中醫師）