隱睪症藏罹癌風險 手術切除蛋蛋哀愁

2018-10-08

記者方志賢／高雄報導

「醫師，我的蛋蛋不見了！」一名30歲男性在陰囊內摸不到左側睪丸而趕緊就醫，經醫師診斷，可能已經罹患「隱睪症」多年，但因為太晚發現，只能將藏於腹腔內、已萎縮的睪丸切除。

高雄長庚醫院泌尿科主治醫師柳易揚表示，該名病患小時候父母跟他都不覺得自己有隱睪症，並陳述以前摸得到左側睪丸，只是「很小顆」、像豆子一般大小，直到日前被撞到下體後，發現睪丸不見了，進一步求診。

經住院檢查後，醫師發現，該名病患的左側睪丸藏在腹腔內，因為太晚發現，已經萎縮為1.7公分，較正常睪丸約4公分明顯變小，擔心有癌變問題，利用腹腔鏡切除，所幸切片檢查並未罹患睪丸癌，且因為是單側隱睪症，男性荷爾蒙的睪固酮濃度仍正常，生育沒有問題。

高雄長庚醫院兒童外科主任李信儀說，該名患者睪丸萎縮藏於腹腔內，也可能屬於隱睪症的上升性睪丸，即小時候睪丸原本有掉到陰囊底部，後因不明原因而往上升、掉不下來，造成較晚發現。

柳易揚指出，大部分的男嬰出生後，睪丸會從腹部經腹股溝掉至溫度比體溫略低兩度的陰囊，萬一罹患隱睪症，睪丸未掉入陰囊，處於相對高溫的環境，可能影響造精能力，甚至有罹患睪丸癌的風險。曾經有文獻顯示，隱睪症男性罹患睪丸癌的機率，是正常男性的4至6倍。

柳易揚強調，隱睪症手術治療黃金時期是6個月大到一足歲，因此家長若發現新生兒有隱睪症，要趕緊求助兒童外科或泌尿科，以免「蛋蛋」未掉至陰囊，長期在高溫下被「燒壞了」。

李信儀表示，臨床上仍有少部分隱睪症病患，小時候自己或家長沒有發現，到了國、高中健康檢查，甚至兵役體檢才察覺，呼籲一旦發現隱睪症，應該儘速處理，以免導致睪丸癌及影響生育。