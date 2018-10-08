長榮改裝超大貨機 運送整架787零組件

2018-10-08

〔記者陳宜加／台北報導〕「夢幻客機」席捲台灣！長榮航空將引進國內首架波音787-9「夢幻客機」，十一月起率先飛航桃園—香港航線；即將於十一月開航台北—奧克蘭航線的紐西蘭航空，也預計以787-9直飛；新加坡航空本月也宣布，明年一月一日起將以787-10直飛新加坡—台北航線。

「夢幻客機」全球展翅，長榮航太改裝的超大型貨機（LCF）是一大功臣，因為它專門運送分布於全球的整架787飛機零組件。

數家航空改用787飛台

波音統計，截至今年九月，787獲全球七十二個客戶、共計一三九○張訂單，並已交付七百二十四架。目前台灣旅客已有機會搭乘，加航、酷航、泰航均以787-9飛台；全日空、南航、日航則使用787-8飛台。

長榮首架787-9預計十一月初開始營運，初期投入桃園—香港航線，第二架擴及桃園—大阪、東京航線；第三架、第四架則預計飛航澳洲與亞洲主要區域航線。

隨著長榮首架787交機，新航已宣布班表調整計畫，自明年一月一日起，新加坡—台北航線每天將有一個班次改以787-10飛航，取代現有空中巴士A330。

波音表示，787減少二十％燃油消耗與溫室氣體排放，可望協助航空公司開闢更多新航線。目前全球共計有一六三七條航線使用787，其中有二百一十個新航點。

針對LCF，長榮說明，787機身、機翼等大型複合材料於全球各地製造，若以海運方式運回波音工廠組裝，至少需卅天，空運則僅需一天，可大幅省下生產時間與成本。為此，波音二○○五年與我國長榮集團旗下長榮航太簽約，由旗下長榮航太負責波音747-400超大型貨機改裝作業。

LCF將上半機身與機尾段切除、機身加長並加高，裝載容積從二．四九萬立方英尺大幅增為六．五萬立方英尺，得以完整運送787機身，並首創機尾橫向開啟設計。

首架LCF費時三百七十五天、動員四百五十名人力，生產線總工時超過五十萬小時，迄今已改裝四架次，代表台灣航太技術達標。