雙十預演6次 桃機300航班延誤／航空公司抱怨軍方未邀集協調 前一晚才臨時通知

2018-10-08

〔記者姚介修、陳宜加、涂鉅旻／綜合報導〕配合雙十節預演、關閉跑道，十月二日至七日竟導致桃園機場三百個航班延誤超過十五分鐘，單是昨日就影響了一百五十一個班次，平均延誤時間五十四分鐘，而預演期間班機延誤起飛最久的更達兩小時，旅客罵聲連連。

最長延誤2小時 旅客怨聲連連

航空公司批評民航局直到前一晚才臨時通知正確的預演時間、根本無法先行通知旅客；民航局指今年發佈飛航公告內容，與歷年相同。桃機公司則抱怨以往軍方會邀集桃園機場參加協調會議，今年被漏掉，不知該如何因應。

統計顯示預演共有四天，分別是二日、三日、六日及七日，七日一天還分三批預演，一整天後推作業超過十五分鐘的航機有一百五十一架次，二日則有四十五架次、三日及六日各有五十二架次。

航空公司透露，以往雙十節的預演協調，國防部都會邀請他們出席，這次只找了民航局。航空公告內容只說延誤，預演時間未註明，正確的預演時間則要到前一天晚上才會知道，這種做法有說等於沒說一樣。他們強調，顧及旅客的權益，雙十節預演應挑選班機少的離峰時間帶。

桃園機場也表示，往年軍方會邀集他們參加協調會議，也會採納桃機公司建議、利用離峰時段空演，之前的雙十節預演不曾對航班起降造成衝擊。桃機公司私下表示，之前軍方會在演習前一天下午六點以前確認第二天預演時段，這次竟然都是前一天晚上八點之後才告知。

桃機公司熟悉作業人士並表示，過去軍方事前協調，並發新聞稿由桃機公司發佈，今年未通知桃園機場，而由民航局飛航總台桃園機場塔台直接以無線電告知機師等待，航空公司也非常錯愕，怎麼預演時段會由「也許延誤」變成「肯定延誤」，而且是班班延誤。

民航局：建議軍方避開尖峰時段

民航局表示，事前已與軍方多次協調，且依以往作法，配合軍方演訓時間發佈飛航公告，讓航空公司掌握可能影響。並提醒軍方應通知桃機公司，讓桃機公司及早因應。民航局強調，雙十節相關演訓有其必要，但民航局也會繼續與軍方溝通，建議軍方避開尖峰時段，減少對旅客與航班的干擾。

國防部發言人陳中吉昨深夜表示，雙十節預演相關規劃由國慶籌委會主責，國軍則配合辦理，也透過相關單位做航空管制申請、協調。他強調，雙十活動為國家重要慶典，盼在周延規劃下，把對民眾的影響降到最低。