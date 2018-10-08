冷眼集》不要核廢、空污要減少… 轉型天然氣發電也要能接「氣」

2018-10-08

記者黃以敬／特稿

台灣要能源轉型，不能再只是選舉攻防的空口喊話。不要核廢、要減燃煤空污，是國人共同期待，若要以天然氣逐步取代燃煤發電，就必須認真看待要從哪裡接「氣」。

在能源政策配比上，蔡政府規劃目標二○二五年綠能二十％，核能燃氣五十％、煤電三十％。而國民黨若以在馬英九政府時期主張綠能十％、核能二十％、燃氣三十％、煤電四十％為主的規劃，不僅要重啟被視為「拼裝車」的核四，燃煤發電比例更一直要維持在四成，比民進黨減煤目標多出十個百分點。

轉型有陣痛期，民進黨重提藍綠都曾評估的深澳電廠備受批評，但國民黨迄今除了反空污、反深澳電廠、反對天然氣接收站，未提出更新能源政策方向。若再以馬前總統與擁核團體提出「以核養綠」作為轉型主軸，馬上要面對的就是核一廠今年除役期程須延後，核四須重啟。據此，核廢料會增加，預計在新北市核四廠山凹處的貯存場再貯放四十年，朱立倫、侯友宜及新北市民能接受嗎？

依台電歷年發電數據，馬政府執政時期，燃煤發電比率四年逾四十％，甚至高於目前民進黨執政大減核電後的燃煤發電比率。核電也沒養出綠電，國民黨執政期間的綠能發電，明顯低於這兩年。

馬政府時期燃煤空污 都高於現在

國民黨立委領銜反空污公投，但其實過去十年顯示，馬政府執政時期的燃煤空污都高於現今。若依據馬執政時所提燃煤四成，空污又該如何減少？

胡志強主政時 中火空污量最高

另一諷刺是，台中火力發電廠被當成反空污選舉議題主角之一，但空污數據顯示， 中火用煤量及空污量最高時期，都是在國民黨籍市長胡志強執政期間。國民黨早年沒擋住高比例燃煤發電、沒擋住居高不下的空污指數，如今卻拿反空污口號當選舉工具，考驗選民能否接受「昨是今非」的烏賊戰。

「非核、減煤」是台灣社會共同期待，也須面對既要經濟發展、全民節電又未彰的現實，比照國際，燃煤還是發電一定的基礎工具，燃氣、綠電則是必須努力擴大的選項。台灣要穩定供電，就須在燃煤及燃氣發電中做出可互補的配比。

如要以天然氣逐步取代燃煤發電，就要有天然氣接收站。大潭接氣站以既有的接氣站擴大，面對生態爭議，中油已縮小面積。環團及部分國民黨立委呼籲轉到台北港或林口工業港，則要克服工業港須造地亦影響生態，當然也要面對國民黨執政的新北市府提出異議之現實。

環評專案小組先前只做觀塘接氣站案單一檢視而建議退案，似觀照不足，環評大會應回到專業討論，或可與深澳電廠等其他能源供需及可能污染量替代等一併考量，為國人找出符合發電需求，同時維護環境的可行方案。