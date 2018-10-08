燃氣取代燃煤 學者樂見能源轉型做法

莊秉潔︰非核減煤應是社會較大共識
〔記者黃以敬、蕭玗欣／台北報導〕行政院長賴清德日前表示，若可穩定供電、中油觀塘接收站可順利擴大接收天然氣，天然氣供電能提升到一定比例，就可評估停蓋深澳電廠。中興大學環工系教授莊秉潔指出，「非核減煤」應是台灣社會較大共識，樂見政府大方向上以燃氣取代燃煤的能源轉型做法，深澳廠或可評估轉型燃氣電廠，這當然就需要擴大天然氣來源、北台灣需要較長期且穩定的接氣站，也應多評估氣象及環境條件適合地點，包括台北港、林口工業港等，也可鼓勵民間電廠再擴大燃氣發電。
北台需長期接氣站 多評估適合地點
莊秉潔指出，過去台灣依賴核電及燃煤發電，導致燃氣發電與綠電都未能及早推動。蔡總統提出二○二五年非核、燃氣五十％、燃煤三十％、綠電二十％是較可努力的能源轉型方向，空污監測數據也呈現下降，只是不要在過渡期間短期「迷路」，仍應以燃氣與綠電為努力方向。
過渡期別「迷路」 應以燃氣與綠電為主
若全民及經濟發展無法省電，深澳電廠或可評估轉為燃氣電廠，也可鼓勵民間電廠擴大燃氣發電，燃氣發電機組裝設不難，可更確立用燃氣取代燃煤穩定供電的做法。
天然氣發電前提是要有「氣」，莊秉潔坦言，北台灣若不想缺電、又不想面對核廢料及燃煤污染問題，就需要有較大且穩定的天然氣接收站，除了桃園觀塘，政府也可做更多地點的評估，包括台北港、林口卸煤用的工業港口等。雖然環評會更費時，運輸天然氣也要顧及風浪等氣象條件、港區生態條件等，但政府應做好準備、盡量減少衝擊。
媽媽監督核電廠聯盟理事長徐光蓉表示，核電彈性機制很低，無法隨著民生用電的增加或減少，來提高或降低發電；再生能源相對彈性較高，全球太陽能和風電加起來的發電量已是核能的三倍，連積極發展核電的中國，其再生能源發電量也比核能還多，顯示在國際競爭上核能早已沒了優勢，「以核養綠」完全是胡說八道。
徐光蓉︰「以核養綠」完全是胡說八道
徐光蓉直指，同樣發一度電，台電火力發電使用的燃煤比民營電廠多了十％，表示台電發電效率有很大的進步空間，若能提升或許就不會有缺電的問題，也就不需要深澳電廠。
徐光蓉也認為，第三天然氣接收站有很多討論空間，包括選址應該還有其他選項，例如有人提出台北港的選項，或是台灣的節電效率可以再提高，觀塘案環評不建議硬闖。