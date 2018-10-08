建觀塘換深澳？ 今再闖環評大會

2018-10-08

預估流會機率大 有環委建議視為新案退回重議

〔記者蕭玗欣、黃以敬／台北報導〕中油觀塘第三接收站案今天再提環評大會討論，外界預估會議流會機率仍大。據了解，行政院長賴清德日前在立院答詢時提出若燃氣發電到達一定比例，可評估深澳燃煤電廠停蓋的可能性，希望爭取觀塘案過關；部分環委則認為，環評只能就觀塘案單一方案做考慮，無法將深澳案納入一起討論，但因觀塘案已大幅縮小面積、或應視為新案，退回專案小組重新討論，也是可能的方向。

避開保育動物、大幅縮小面積 中油拚過關

中油在桃園市觀音區的第三天然氣接收站環境影響評估差異案，七月送環保署環評專案小組審議，為避免當地生態衝擊，而做出退回事業主管機關的決議。中油因而提出申覆，將開發規模由三十七公頃大幅縮小至二十三公頃，並完全避開一級保育動物開發區，減少環境影響，期望能在環評大會尋求支持過關。

前兩次大會 都因環委出席人數不足流會

但先前兩次環評大會，都因環委出席人數不足而流會，上週三審查會議，僅有六位官派委員到場，環保署副署長詹順貴更請假未到，學術委員則只有李堅明與馬小康兩位到場，出席八人，未達十人開會門檻，只能宣布流會。

第三接氣站若通過 北台確保穩定供電

行政院長賴清德上週五在立院備詢時，宣示若觀塘第三接氣站可過關、把國內燃氣發電提高到有助穩定供電的一定比例，即可評估深澳電廠停蓋的可能性，似乎讓觀塘案出現曙光。而據了解，府院高層目前是希望第三接氣站能通過，確保燃氣發電能有擴增，而讓北台灣穩定供電，深澳電廠的必要性才能降低，否則缺電恐會引發更多民怨。

觀塘案夾雜選舉因素 對環委壓力不小

有環評委員認為，目前觀塘案夾雜太多藍綠選舉雜音，高層表態希望通過也造成更大複雜度，無論通不通過，對於環評委員都是太大壓力。中油既然縮減開發面積，顯示要對生態衝擊減小，某種程度相當於是新案，若大會人數達到門檻而順利開會，也不排除可討論是否將全案退回專案小組重新討論，就縮小面積案再做更專業的討論審查。

環署副署長詹順貴仍請假 預計不出席

環保署這兩天一直積極連繫，希望能說服學術環委出席會議討論；但據了解，連副署長詹順貴直到昨日還是提出請假、預計不出席大會，今天環評大會能否開成，變數還是很大。