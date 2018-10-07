腋下癢摸到胸硬塊 61歲大叔確診乳癌

2018-10-07

記者吳亮儀／台北報導

別以為男人不會得乳癌。61歲的簡先生9年前突然覺得腋下發癢、且乳暈旁有硬塊，剛開始不以為意，但聽了曾經罹癌的軍中同袍建議做手術，最後真的確診是乳癌。

簡先生擔任公務員，自覺身體一向不錯，他聽了軍中好友勸告「不是屬於自己身上的東西就拿掉，幹嘛留著」，決定動手術將腫塊取出來。

簡先生毅然決定將腫塊取出，並預約了門診手術，結果竟挖出約2公分的橢圓形腫塊。

簡先生說，當時腫塊的化驗結果不理想，確診是乳癌，醫師取出23顆淋巴，所幸都沒有轉移現象，也建議乳房全切，他雖不害怕，但還是不禁胡思亂想。

幸好全乳切除後，淋巴經化驗都沒有出現轉移，也不用做化學治療，只要荷爾蒙治療即可，簡先生整個人也變得樂觀，而飲食也盡量清淡、少油膩，更加注重養生。

2015年有46名男性患者

據衛福部的癌症登記報告，2015年全台每年新增約1萬2千名乳癌患者，其中99.6%是女性，但仍有46名男性患者，代表男性仍可能罹患乳癌。

乳癌病友協會理事長黃淑芳說，男性罹患乳癌通常難以啟齒、心理上較難調適，加上很多診間門口經常寫著男性止步，種種原因讓許多男性患者因而延誤了治療，幸好簡先生接受軍中好友建議勇敢接受治療，人生也就此改寫。