《健康聚寶盆》衰弱症 老人失能前兆

2018-10-07

文／廖昱昕

根據統計，我國65歲以上老年人口占總人口的比率，今年3月已超過14%，台灣正式宣告進入「高齡社會」，隨之而來的長期照護需求，勢將愈來愈迫切。

更嚴重的是，台灣高齡人口臥床的平均時間達7年之久，隨著高齡程度升高，長期照護的花費必將成為國家財務沈重負擔。因此歐美、日本等許多同樣高齡化的國家，都已將老年衰弱症的診治，視為老人失能預防的核心議題。

所謂衰弱症，是指一種健康上易受傷害的傾向。舉例來說，有些老年人體格偏瘦但看似健康，尚能自我照顧，只是行動較緩；可是當他們因肺炎、泌尿道感染等疾病住院治療一段時間後，竟喪失走路的能力，甚至只能臥床，生活無法自理，需人照顧，這就是典型的「衰弱」。

衰弱常導致行動障礙、平衡問題、活動力下降、跌倒受傷、憂鬱症狀、記憶力障礙、疼痛、便秘、大小便失禁、吞嚥功能障礙、住院率及死亡率增加等後果。

留意衰弱5大臨床表徵

國外學者曾提出5項衰弱臨床表徵：無預期的明顯體重減輕、費力疲憊感、肌握力下降、行走速度變慢、體能活動度低，凡符合3項以上，即可認定為衰弱症。

國外研究顯示，衰弱的人在死亡率、住院率、跌倒率、日常生活及行動能力變差的比率上，皆比無衰弱的人高。因此，衰弱被認為是失能前的重要表徵。

65歲以上盛行率5-11%

國外65歲以上老人的衰弱盛行率約4-14.8%，75歲以上約20-30%，90歲以上則高達30%。而在台灣，65歲以上老人衰弱的盛行率約5-11%，且年齡愈大，衰弱的盛行率愈高，女性則比男性更容易有衰弱症。

衰弱的危險因子包含久坐不動的生活方式、營養不良、認知功能障礙、憂鬱症、壓力、社會隔離等。

研究發現，國人若患有衰弱症，常伴隨較高比例的心血管和肺臟、腎臟疾病，以及糖尿病、關節炎、肌少症、骨質疏鬆症、癌症。

幸而，衰弱症是可預防改善的，這須從慢性病控制、運動及營養來著手。運動方面，每週至少150分鐘以上有氧運動，包含健走、慢跑、游泳、有氧舞蹈、騎單車等；再加上每週2-3次、每次20-30分鐘的漸進性阻抗運動及拉筋運動。

營養方面，要攝取足夠蛋白質，健康老人每天、每公斤體重需要1-1.2克的蛋白質，疾病導致營養不良者，攝取量更要增至每日每公斤體重1.2-1.5克；而適當的維生素D及鈣質攝取，也對改善衰弱有幫助。

（作者為永和耕莘醫院復健科醫師）