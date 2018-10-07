治病打獵祈安 鄒族全賴11巫師

2018-10-07

社區整理文物資料 年底將申請登錄無形文化資產

記者曾迺強／專題報導

國外奇幻小說「哈利波特」中的巫師魔法高超，嘉義縣阿里山鄉鄒族原住民也有一群巫師（鄒語yoifo），舉凡祭屋修建、治病驅邪、找墓位等，都仰賴巫師施行儀式，如今鄒族僅存十一名巫師，都是「鄒族巫師聯誼會」成員，山美社區發展協會著手整理鄒族巫師信仰，包括法器文物、訪談紀錄、照片資料等，預定年底前向嘉縣文化觀光局申請登錄無形文化資產，讓外界一窺鄒族巫師的傳奇與禁忌。

鄒族巫師不具特殊的社會地位，和其他族人一樣必須下田耕作、從事生產，只有在施行巫術後，可獲得酒、米、獸肉等餽贈。

夢兆是能否成為巫師的重要關鍵！現年六十六歲的鄒族巫師聯誼會長石昕漢，十五年前夢到找到水源，被視為天命啟示的好夢，透過資深巫師打開天眼，歷經跨火堆、背二十公斤的豬仔跑五公里而不流汗等修練，成為巫師。他說，鄒族巫師受上天嚴格篩選，並非世襲，修練過程如同漢人的「乩童」，未通過者會被淘汰。

巫師經受上天篩選 夢兆是關鍵

石昕漢以常見的祈安為例，需要準備山泉水搭配椿草、藜實運用，透過施法和念咒達到淨化心靈功效；施法後的藜實，能讓族人取用放在隨身袋內保佑出入平安，還能當作媒介，讓巫師遠距「隔空」驅邪，被耆老稱為「小精靈」。

山泉水配椿草、藜實 施法趕惡靈

鄒族巫師受天界神靈囑託，助人化解危難，除了祈雨、祈晴，還能找到行竊者、找回失竊物，甚至幫助夫妻生育，但嚴禁傷人、竊取不義之財，獵人出發狩獵前會請巫師施法，開啟「獵路」，否則狩獵期間將面臨不順，甚至無功而返。

阿里山鄉達邦村民莊秋嬌日前就因夜裡難以入睡，求助石昕漢，石前往莊宅低吟咒語，拿著椿草輕輕沾過白米，雙手朝天再降到她的頭髮上祈福，並撒上少許藜實，趕走惡靈。

石昕漢強調，現代的鄒族巫師最常扮演醫師角色，為族人化解病痛，不過仍要與醫療搭配，只靠神靈力量治病而不尋求治療，反而是本末倒置。

嘉縣竹崎鄉中興國小校長莊新國（avayi．yoifoana）是鄒族人，他傳述一百多年前，鄒族達邦社noacachiyana氏族出現一位偉大的巫師，為族群立下許多戰績，部落為紀念他的貢獻，將巫師（yoifo）的稱謂賜為其氏族名稱，巫師信仰對鄒族具有相當大影響力。