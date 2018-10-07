「台灣就是我的家」美籍副教授 台科大任教43年

2018-10-07

〔記者吳柏軒／台北報導〕六十九歲美籍副教授羅麗霞年輕時遠渡重洋，來到台灣科技大學，一待就是四十三年，至今仍退而不休，兼任回聘持續從事應用英語教育。她直言，在台灣時間比美國還多，「台灣就是我的家！」

至今退而不休 回聘教英語

羅麗霞回憶，從小學起對亞洲感興趣，高中讀世界歷史，受老師鼓勵而開始接觸中國史，大學時代的美國總統是親中的尼克森，美國政府看重會中文的人才，自己改讀東亞洲語文及文學系，申請到博士班獎學金，畢業後規定要出國一年，因台灣治安與各種條件，成為當年美國人出國學中文的首選。

當年來台薪資 僅在美的1/10

羅麗霞說，後來在一九七五年因緣際會來到台灣科技大學前身─台灣工業技術學院，當時從教學大樓向北看，還有稻田跟水牛，但被當時的校長陳履安說服，盼對台灣經濟發展有貢獻，需要外國教授長期留下。她說：「一輩子可以找到一個有意義的工作，這是台灣給我的很大禮物！」

羅麗霞來台也並非一路順遂，她說，來台第一年遭逢母親過世後，才知父親其實非常反對自己來台，且當年在台的薪資僅是美國的十分之一，被家人罵傻瓜！

即使不被家人諒解，羅麗霞仍細數台灣美好的地方，如各種文化、音樂、電影、活動多，加上治安好、自由度高。她強調，台灣是學中文、教中文的不二地點，更舉例曾有外籍教師赴中國，卻被逼著在補習班整天上課，想要離開還遭受威脅及受困，好不容易才逃脫，更因此登上新聞版面。

羅麗霞 樂當外籍生在台的媽

羅麗霞後來在台科大傳授應用外語，更擔綱國際事務處主任、校長英文秘書等職，直到二○一四年才退休，但退而不休，仍被回聘兼任，從台科大前身創校初期就來任職，至今已待在校內四十三年，幫校內建置國際化英語環境，助外籍生融入台灣、陪伴過節等，是許多外籍生在台灣的「Mother」。她說，將持續一輩子最愛的志業，認為台灣「就是我的家！」