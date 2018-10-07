專科升格大學貶值? 前教長捍衛技職

2018-10-07

打通升學管道 讓高職生不用插班考大學

〔記者林曉雲／台北報導〕大量讓專科升格大學，是否有錯？前教育部長吳清基指出，教育培養的不是經濟人，而是文化人，所以要給高職學生升學的機會，這是一場沒有流血的寧靜革命。

黃昆輝教授教育基金會舉辦「教育政策與經濟發展國際研討會」，昨天有與會者提出，高教擴張政策造成大學品質下降、學歷貶值、高學歷低就業的結果，使大學學歷薪水往高中和專科的薪資靠近，拉低平均薪資。

前教育部長吳清基擔任分組主持人，報告時突然「爆氣」表示，要為技職教育說話。他指出，就企業來說，專科生最好用，學歷不高，薪水不高，還會一直為老闆所用。但教育培養的不是經濟人，而是文化人，給高職學生升學機會，是一場沒有流血的寧靜革命，老闆們還在罵，「我為他們感到難過。」

吳清基擔任教育部技職司長時，當時教育部長是吳京，大量讓專科升格大學，打開升大學的窄門。吳清基強調，以前高職生看不到未來，有高職生寫信給吳京指：「社會放棄我，我也放棄社會。」教育部為了讓高職生也有明天，打通高職生升學之路，之後有高職生寫信給教長說：「社會不放棄我，我也不放棄社會。」

指升格前 高職生曾寫信：社會放棄我

他說，政府推動專科改制技術學院、科技大學後， 打通技職的升學管道，技職學生不再被逼著插班大學 ，而可以在自己的專業繼續深造。

吳清基舉台北工專（國立台北科技大學）為例，打造出台灣十分之一的大老闆、培育了一百多位上市上櫃老闆。很多大老闆和高層官員是技職體系畢業，例如長榮集團創辦人張榮發是蘇澳水產畢業，前司法院長賴英照是宜蘭農校畢業、再唸哈佛大學等。