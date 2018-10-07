新課綱舊思維／技高外語群領綱 需重新修正

2018-10-07

分科研訂技能領域 違反總綱不宜受限精神

〔記者林曉雲／台北報導〕新課綱、舊思維！

預計明年上路的十二年國教新課綱，課審大會昨天假日加班審議技術型高中（高職）外語群領域課綱，卻因領綱研修小組抱有「舊思維」，仍分科研訂技能領域，違反總綱要求核心素養不宜受限學科知識及技能之規定，課審大會要求針對外語群的共同專業科目、實習科目及技能領域重新檢討修正，第二輪審查時再議。

拚明年上路 課審大會昨加班審議

教育部長葉俊榮昨天在台南市參加全國高中優質化及前導學校博覽會，課審大會由次長林騰蛟代為主持。林騰蛟表示，一○八課綱審議除在課審大會進行審查，之前已經由國家教育研究院課發會審議，學校老師均積極進行課綱推動相關準備工作，教育部亦協助一二二所高中成為前導學校，規劃豐富多元課程讓學生選修。

新課綱強調培育學生擁有「核心素養」

不過課審大會昨天審查高職外語群課綱時，課審委員李雅菁表示，根據十二年國教總綱規定，新課綱強調培育學生擁有「核心素養」，是指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度，且強調學習不宜以學科知識及技能為限，而應關注學習與生活結合，透過實踐力行彰顯全人發展。

僅英日兩科卻各自為政 共同技能未合訂

外語群只有應用英語科及應用日語科兩科，李雅菁表示，總綱明確要求技能領域規劃應是「跨科別之共同基礎技術能力」，外語群雖只有兩科，但研訂課綱仍各自為政，明顯違反總綱要求，這部分就遭課審大會退回研修小組改正，例如兩科都有文書處理，須訂成共同技能領域，只是各用不同的語言去教授。

舊思維還出現在學習重點，李雅菁表示，「地球村」是以前的說法，代表地球上不同國家的人就像生活在一個大村落裡，彼此間友善和平共處、世界一家的概念，但現在已不被使用，新教育理念著重於「認識彼此差異的國際理解」。

課審大會委員謝國清亦質疑，為何外語群只有英語和日語，且是二選一，雖然無法窮盡所有語言的學習，但難道沒有一門語言的通識課程，讓學生在面對未來國際事務時，可以了解各種語言的特性及文化特色？至少要讓學生在自學外語時，可以減少一些學習門檻。課審大會最後決議，雖仍維持英語和日語兩科，但另以「其他」擴增彈性。